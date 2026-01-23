„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: să invocăm articolul 5 şi să forţăm NATO să vină aici ca să ne protejeze frontiera sudică de noi invazii ale imigranţilor ilegali, eliberând astfel un număr mare de agenţi ai Poliţiei de Frontieră, pentru alte sarcini”, a scris Donald Trump pe contul său de Truth Social.

Donald Trump evocă acest scenariu în contextul revenirii sale din Elveţia, unde a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos şi s-a întâlnit cu secretarul general al NATO Mark Rutte.

Liderul republican de la Casa Albă susține de mai mult timp că Statele Unite fac mult mai mult pentru NATO decât primesc în schimb.

„Problema cu NATO este că noi vom fi acolo pentru ei sută la sută, dar nu sunt sigur că ei ar fi acolo pentru noi dacă i-am chema”, a declarat el recent, ignorând că aliații au fost alături de Statele Unite atunci când au invocat articolul 5 din NATO.

Articolul 5 pleacă de la principiul potrivit căruia un atac asupra unui stat din NATO este considerat un atac asupra tuturor statelor membre. Acest articol a fost un pilon al alianţei încă de la fondarea ei în 1949, ca o contrapondere la Uniunea Sovietică, şi a fost invocat oficial o singură dată, după atacurile teroriste comise pe 11 septembrie 2001 pe teritoriul Statelor Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE