Îndemn pentru aliați să fie mai responsabili de propria apărare

„În timp ce forţele americane se concentrează pe apărarea teritoriului lor şi a regiunii indo-pacifice, aliaţii şi partenerii noştri îşi vor asuma responsabilitatea pentru propria apărare, cu un sprijin esenţial, dar mai limitat, din partea forţelor americane”, se arată în document.

Textul a fost publicat la sfârşitul unei săptămâni de criză fără precedent între administrația Trump şi aliaţii Americii din NATO cu privire la Groenlanda.

Pentagonul vrea relații „respectuoase” cu China și tace în privința Taiwanului

„Strategia de apărare naţională 2026” marchează o ruptură față de politicile anterioare ale Pentagonului, atât prin îndemnarea aliaților să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare, cât şi printr-un ton mai moderat faţă de adversarii tradiţionali ai Statelor Unite, Rusia și China.

Strategia naţională de apărare anterioară, publicată sub preşedinţia lui Joe Biden, considera China drept cea mai importantă provocare pentru Statele Unite şi califica Rusia drept o „ameninţare gravă”.

Rusia, o amenințare „persistentă”, dar „gestionabilă”

Noul document recomandă însă „relaţii respectuoase” cu regimul de la Beijing, fără a menţiona Taiwanul, un aliat al Statelor Unite pe care China îl revendică ca teritoriu al său. În ceea ce privește Rusia, este considerată o ameninţare „persistentă, dar gestionabilă”, care afectează mai mulţi membri NATO.

Atât fosta strategie de apărare a lui Joe Biden, cât și noua strategie de apărare a lui Donald Trump subliniază importanţa securităţii interne, dar viziunile lor privind ameninţările interne diferă considerabil, notează AFP.

Accent pe închiderea frontierelor

Armata americană „va acorda prioritate eforturilor de închidere a frontierelor noastre, de respingere a oricărei forme de invazie şi de expulzare a străinilor aflaţi în situaţie ilegală”, se arată în noul document.

În schimb, strategia lui Joe Biden se concentra pe China şi Rusia, văzute drept „provocări mai periculoase pentru securitatea şi siguranţa internă” decât „invazia” imaginată de oamenii lui Donald Trump.

„Strategia de apărare naţională 2026” exclude totodată pericolele legate de schimbările climatice, pe care administraţia Biden le anticipa ca fiind o „ameninţare emergentă”.

America Latină, principala zonă de interes a administrației Trump

La fel ca „Strategia de securitate naţională pentru 2026”, publicată de Casa Albă la începutul lui decembrie 2025, Pentagonul plasează America Latină în fruntea priorităţilor Statelor Unite în baza politicii „Corolarul Trump la doctrina Monroe”.

Pentagonul „va restabili dominaţia militară a Statelor Unite pe continentul american. O vom folosi pentru a ne proteja patria şi accesul la zonele-cheie din regiune”, se arată în noua strategie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE