„Cred că el poate avea o mare influenţă asupra lui Putin”, a afirmat Trump în timpul unei întrevederi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă.

President Trump on his expectations for the upcoming meeting with Chinese President Xi Jinping: We’ll make a deal on… I think everything. I think we’re gonna make a deal on soybeans on the farmers. I think we’re gonna make a deal on maybe even nuclear. pic.twitter.com/OqY0aFutjx — TabZ (@TabZLIVE) October 22, 2025

Președintele american a adăugat: „Cred că poate avea o mare influenţă. Iar noi vom vorbi cu siguranţă despre Rusia şi despre Ucraina”.

Întrevederea dintre cei doi lideri este programată să aibă loc în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud. Aceasta ar fi prima întâlnire între Donald Trump și Xi Jinping, de la revenirea președintelui american la Casa Albă în ianuarie.

Trump și-a exprimat optimismul cu privire la posibilitatea încheierii unui acord comercial cu China în cadrul summitului APEC.

US President Donald Trump announced that he will visit Malaysia, South Korea, and Japan next week. During his stop in South Korea, he is scheduled to have a long meeting with Chinese President Xi Jinping to address mutual issues and concerns. Trump also confirmed that he… pic.twitter.com/JSXhbAl8fD — durgeshkdubey (@ToolsTech4All) October 22, 2025

„Cred că vom încheia un acord”, a declarat el. Președintele american a minimalizat importanța deciziei Beijingului de a restricționa exporturile de pământuri rare, considerând-o o simplă „perturbare”.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Relațiile comerciale dintre SUA și China s-au deteriorat recent, după ce Beijingul a anunțat consolidarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare și a tehnologiilor necesare pentru rafinarea acestora. Această decizie a escaladat tensiunile dintre cele două mari puteri economice mondiale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE