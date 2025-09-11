Video: Instagram/ CodePinkAlert

Reacția lui Donald Trump după confruntarea cu protestatarii

Protestatarii au strigat „Eliberați DC! Eliberați Palestina! Trump este Hitler al generației noastre!” în timp ce președintele se afla în restaurant.

Trump s-a apropiat de protestatari, oprindu-se pentru câteva momente în apropierea lor, zâmbind și dând din cap fără să ofere un răspuns.

După câteva secunde, Trump a făcut semn ca zona să fie eliberată, spunând „Haideți, să mergem”.

Agenții Secret Service au îndepărtat apoi protestatarii, care fluturau steaguri palestiniene. Alți clienți din restaurant au fost auziți huiduind sau scandând.

Grupul activist feminist Code Pink și-a asumat responsabilitatea pentru protest, declarând pe rețelele sociale „În timp ce Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth și alții se ospătau la un restaurant specializat în fripturi, noi am rămas pe poziții și le-am spus adevărul: Eliberați Washingtonul. Eliberați Palestina. Trump este Hitler al generației noastre”.

Cina la care a participat Donald Trump

Vizita lui Trump la restaurant a avut loc în contextul în care președintele a promovat recent desfășurarea Gărzii Naționale și federalizarea forțelor de poliție în capitala națională.

Trump s-a lăudat în ultimele săptămâni cu mobilizarea autorităților federale și a armatei, susținând că au transformat Washingtonul într-o „zonă sigură”.

„Ne aflăm chiar în centrul orașului Washington, care, după cum știți, în ultimul an a fost un loc foarte nesigur – în ultimii 20 de ani – iar acum practic nu mai există criminalitate”, a declarat Donald Trump înainte de a intra în restaurant.

El a adăugat că nu ar fi stat „în mijlocul străzii” în urmă cu doar câteva luni.

Reacții mixte la prezența lui Donald Trump

Sosirea președintelui la restaurant a fost întâmpinată cu urale, dar și cu huiduieli și scandări din partea protestatarilor care se opun politicii SUA de sprijinire a Israelului în războiul cu Hamas din Gaza.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a confirmat că Trump „și echipa sa s-a delectat cu crab, creveți, salată, friptură și desert”.

Criminalitatea în Washington

Deși Trump a susținut că a redus criminalitatea în Washington, rata infracționalității în DC era la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani înainte ca președintele să trimită câteva mii de trupe.

O analiză Reuters a arătat că agenții federali s-au concentrat în mare parte pe infracțiuni minore, cum ar fi consumul de marijuana și consumul de alcool în public.

Mai mult de jumătate din cazurile în care au fost implicați agenții federali au fost infracțiuni minore, iar autoritățile s-au confruntat cu dificultăți în a susține acuzații mai grave legate de arme și droguri, cu o rată fără precedent de jurii care nu au găsit suficiente dovezi pentru a pune sub acuzare în primele săptămâni ale preluării controlului.

