Pe lângă tarifele comerciale, Donald Trump a ținut să vorbească cu ministrul norvegian al Finanțelor, Jens Stoltenberg, și despre Premiul Nobel pentru Pace, conform cotidianului norvegian Dagens Naeringsliv.

„Din senin, în timp ce ministrul de finanţe Jens Stoltenberg se plimba pe stradă în Oslo, Donald Trump l-a sunat”, a precizat sursa citată, menționând surse anonime. „Voia Premiul Nobel şi să discute despre tarife”, a mai punctat ziarul norvegian.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat de Comitetul Nobel norvegian, format din cinci membri numiți de parlamentul Norvegiei. Laureații sunt selectați din sute de candidați nominalizați anual. Anunțul câștigătorului din acest an este așteptat în octombrie, la Oslo.

Cotidianul norvegian precizează că actualul președinte al SUA a mai abordat subiectul premiului Nobel în discuțiile sale cu fostul șef al NATO, Jens Stoltenberg. În trecut, Donald Trump a susținut că merită distincția, care a fost acordată și altor patru președinți americani.

Întrebat dacă în timpul conversației a fost menționat și Premiul Nobel, fostul șef al NATO a replicat: „Nu voi intra în detalii cu privire la conţinutul conversaţiei”

Mai mulți oficiali ai Casei Albe, inclusiv secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial Jamieson Greer, au participat la convorbire, a mai afirmat Stoltenberg.

Pe 31 iulie, Casa Albă a anunțat o taxă de 15% asupra importurilor din Norvegia, similară celei aplicate Uniunii Europene. Stoltenberg a mai precizat că negocierile privind tarifele vamale continuă între Norvegia și SUA.

Amintim că, în martie, președintele american Donald Trump a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace de Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

