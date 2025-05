Mesajul lui Donald Trump, după ce a anunțat noul ambasador al SUA la București

Donald Trump a transmis un mesaj pentru România, imediat ce a anunțat cine este noul ambasador al SUA la București. Darryl Nirenberg îi va lua locul lui Kathleen Kavalec, după ce acesta din urmă a decis să se retragă din funcție.

Președintele american a postat anunțul pe rețelele sociale, acolo unde a transmis și un mesaj pentru România. Donald Trump spune că noul ambasador al SUA la București va ajuta la consolidarea legăturii dintre America și România, la susținerea parteneriatului militar. Trump a ținut că Darryl Nirenberg va juca și un rol important în promovarea și apărarea intereselor economice și de securitate ale Americii în străinătate.

„El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Donald Trump, în cadrul unei postări realizate de Platforma X.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - May 20, 2025, 7:17 PM ET )



I am pleased to announce that Darryl Nirenberg will serve as the next United States Ambassador to Romania. Darryl has 40 years of Foreign Policy experience, including as Counsel to the Senate… pic.twitter.com/gQhUx89qzD — Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) May 20, 2025

Recomandări Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape”

Cine este Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București

Darryl Nirenberg a fost numit ambasador al Statelor Unite la București în cursul zilei de marți, după retragerea lui Kathleen Kavalec. Darryl Nirenberg are nici mai mult și nici mai puțin de 40 de ani în politică externă.

Noul ambasador al SUA la București a absolvit Universitatea Colgate şi Facultatea de Drept a Universității George Whashington. Odată ce a terminat facultatea, Darryl Nirenberg s-a mutat în orașul Alexandria, aflat în apropiere de Washington, acolo unde și-a găsit și un loc de muncă în Congresul American.

„Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Whashington, Darryl a fost şi va continua să fie un susținător neobosit al agendei mele America First”, a mai spus Donald Trump în mediul online.

În 2021, Darryl Nirenberg a candidat din partea republicanilor pentru consiliul local al orașului Alexandria. Politicianul american a crescut într-un orășel din nordul statului New York.

Kathleen Kavalec s-a retras din funcția de ambasador al SUA la București

Recomandări O rețea de interlopi români ar fi comandat furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents. Un club interzis de motocicliști ar fi implicat

Marți, ambasadoarea SUA la București s-a retras din funcție. Kathleen Kavalec a fost ambasador al Statelor Unite la București din data de 20 decembrie 2022, până în ziua de 20 mai 2025, atunci câd și-a anunțat demisia.

Ambasada SUA la București a transmis un mesaj pe contul oficial, odată cu retragerea acesteia.

„Ne exprimăm recunoştinţa faţă de Ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec, care se retrage după o carieră distinsă în serviciul diplomatic al Statelor Unite. Ambasadorul Kathleen Kavalec şi-a îndeplinit misiunea cu devotament, consolidând parteneriatul dintre Statele Unite şi România. Îi mulţumim pentru leadership şi pentru angajamentul faţă de valorile democratice comune”, a transmis Ambasada SUA la București.

Noul ambasador al SUA la București a lucrat cu Mircea Geoană

La scurt timp după numirea lui Darryl Nirenberg în funcția de ambasador al Statelor Unite la București, Mircea Geoană a transmis un mesaj în mediul online.

Fostul Secretar General adjunct al NATO a avut ocazia să lucreze alături de Darryl Nirenberg în SUA Statele Unite și spune că acesta este „un profesionist de mare calitate”.

„Salut nominalizarea lui Darryl Nirenberg ca ambasador al Statelor Unite în România. Un profesionist de mare calitate, cu care am avut ocazia să lucrez în Senatul SUA în pregătirea aderării României la NATO și a dezvoltării relațiilor bilaterale româno-americane. Mult succes”, a transmis fostul Secretar General Adjunct al NATO, pe contul său de Facebook.

Recomandări Avertisment: „Rezolvarea problemei deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor e o iluzie periculoasă”. Interviu cu economistul Andrei Mocearov

Donald Trump a anunțat în urmă cu doar câteva ore cine va fi noul ambasador al SUA la București. Pentru moment. Cel care a preluat rolul lui Kathleen Kavalec, temporar, este șeful adjunct al misiunii diplomatice, Michael Dickerson.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România. Ce a spus președintele ales după câteva ore

Urmărește-ne pe Google News