Cea mai mare operațiune a forțelor speciale din istorie?

Acest atac „ar putea însemna, potențial, cea mai mare operațiune a forțelor speciale din istorie”, a declarat amiralul american în rezervă James Stavridis, citat de The Wall Street Journal. Acesta avertizează însă că planul este atât de riscant, încât misiunile anterioare par doar niște simple exerciții de pregătire.

Planul este foarte riscant, averitzează amiralul (r) James Stavridis, Foto: Profimedia

Cu toate acestea, conducerea politică și militară americană consideră că trebuie luate măsuri urgente. Iranul deține încă materiale care ar putea alimenta mai multe bombe nucleare. „Nu au reușit să ajungă la ele și, la un moment dat, poate vom reuși. Nu am acționat încă, dar este ceva ce putem face mai târziu”, a declarat Donald Trump.

Secretarul de stat Marco Rubio a fost și mai tranșant: „Oamenii vor trebui să meargă și să le ia.”

Iranul păstrează stocuri de uraniu intacte în buncăre

Stocurile de uraniu ale Iranului sunt depozitate în locații bine ascunse și protejate, precum Isfahan, Fordow și Natanz. Chiar și după bombardamentele intense lansate de SUA și Israel în 2025, sute de kilograme de uraniu puternic îmbogățit rămân intacte, suficient pentru a fi transformate în material de grad militar în doar câteva săptămâni, potrivit The Sun.

Trump mută 2.500 de pușcași marini din Japonia în Orientul Mijlociu Foto: Hepta

O misiune extrem de periculoasă, „dacă nu imposibilă”, spun experții

Planul presupune o invazie terestră masivă, care ar putea dura zile întregi și ar implica sute sau chiar peste 1.000 de soldați, susținuți de supremația totală în aer. Forțe precum Regimentul 75 Ranger sau Divizia 82 Aeropurtată ar putea participa la această operațiune.

„Logistic și tactic, această misiune ar fi extrem de periculoasă, dacă nu aproape imposibilă”, a declarat expertul François Diaz-Maurin pentru The Telegraph.

Soldați americani în acțiune. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Elementele care ar putea transforma operațiunea într-un dezastru

Operațiunea ar necesita penetrarea unor complexe subterane bine fortificate, traversarea unor ruine și identificarea uraniului depozitat în cilindri sigilați. În plus, soldații ar trebui să evite capcanele și contraatacurile iraniene, iar transportarea în siguranță a materialelor radioactive ar reprezenta o provocare uriașă.

Uraniul păstrat sub formă de gaz hexafluorurat adaugă un alt strat de pericol. Dacă este expus la umezeală, acesta se poate transforma în substanțe chimice toxice, ceea ce ar putea duce la un dezastru de contaminare, atenționează specialiștii.

Rămâne de văzut dacă această misiune extrem de riscantă va fi aprobată, dar presiunea de a acționa este mai mare ca niciodată.

VIDEO Atacurile americane nu au distrus instalațiile nucleare iraniene, dezvăluie surse din serviciile secrete americane. Reacția furibundă a Casei Albe

O evaluare secretă a Pentagonului, dezvăluită de CNN, indica faptul că atacurile americane din 2025 asupra facilităților nucleare iraniene au eșuat în a distruge infrastructura critică, provocând doar o întârziere minoră a programului Teheranului.

Casa Albă a reacționat atunci virulent la aceste scurgeri de informații, secretarul de presă Karoline Leavitt etichetând sursa analizei drept un „ratat de nivel inferior” și acuzând o tentativă deliberată de subminare a președintelui Trump.