O zi agitată la Casa Albă

Luni, 22 septembrie, președintele american a contestat consensul științific despre cauzele autismului, a desemnat o mișcare antifascistă drept organizație teroristă și a cerut ca rivalii politici să fie puși sub acuzare. În plus, a fost prins în mijlocul unei controverse legate de libertatea de exprimare, după ce ABC a decis să readucă în grilă emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată inițial pentru comentarii despre moartea activistului conservator Charlie Kirk, care însă va reveni în grilă de astăzi.

Oricare dintre aceste subiecte ar fi putut provoca o criză majoră într-o administrație normală. În cazul lui Trump, ele au venit toate în aceeași zi, alimentând percepția unei președinții dominate de scandal și decizii neașteptate.

De ce îl susțin milioane de americani

CNN explică că, pentru criticii săi, Trump pare să conducă țara prin impulsuri și obsesii personale. Totuși, milioane de americani îi văd altfel acțiunile. În loc să le considere abuzuri, acești alegători cred că el luptă pentru ei și pentru valorile conservatoare.

Discursul rostit la ceremonia în memoria activistului Charlie Kirk a fost încă o dovadă că Trump guvernează în primul rând pentru baza sa electorală, nu pentru întreaga țară.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Presiuni periculoase asupra Justiției

Una dintre cele mai grave acuzații este că Trump încearcă să transforme Justiția într-o armă politică, mai scrie sursa citată. Weekendul trecut, el i-a cerut public procurorului general Pam Bondi să înceapă urmărirea penală a adversarilor săi. Mai mult, a schimbat un procuror federal din Virginia de Est cu o apropiată din Casa Albă, după ce acesta refuzase să pună sub acuzare o rivală politică.

„Justiția ar trebui să fie oarbă. Nimeni nu e mai presus de lege, nimeni nu e sub ea. Dar acum pare că totul se aplică selectiv”, a spus Rahm Emanuel, fost șef de cabinet al lui Barack Obama, citat de CNN.

Republicanii nu văd însă un abuz, ci o corectare a „nedreptăților” trecutului. Senatorul Markwayne Mullin a explicat: „Trump vorbește deschis cu oamenii. Asta iubesc susținătorii lui. Iar cei care l-au atacat ar trebui să fie trași la răspundere.”

Declarații despre autism care i-au șocat pe experți

Tot luni, 22 septembrie, Trump a declarat că folosirea paracetamolului, cunoscut ca Tylenol, în timpul sarcinii „poate fi asociată cu un risc foarte mare de autism”. Comunitatea științifică nu confirmă o astfel de legătură, iar experții avertizează că aceste afirmații pot produce panică și pot afecta sănătatea publică.

„Am înțeles mai mult decât cei care au studiat subiectul”, a spus Trump, alături de Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar pentru Sănătate, cunoscut pentru pozițiile sale anti-vaccin.

Prin astfel de declarații, Trump se apropie de grupuri de alegători sceptici față de medicina tradițională și față de autoritățile sanitare. Chiar dacă nu sunt mulți, acești activiști pot juca un rol esențial în alegerile de anul viitor.

O strategie politică, nu doar ieșiri de moment

Analiza CNN arată că Trump nu acționează la întâmplare. Fie că e vorba de atacuri la adresa Justiției, declarații despre autism sau poziții radicale privind libertatea de exprimare, toate au un scop comun: consolidarea bazei sale de votanți și alimentarea neîncrederii față de „elite” și „sistem”.

Pe termen lung, această strategie îi permite să rămână cel mai influent politician al dreptei americane, chiar și atunci când provoacă scandaluri sau riscă să submineze instituțiile statului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE