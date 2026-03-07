Potrivit celor două surse, Donald Trump, consilierii săi și aleși din Partidul Republican au abordat ideea trimiterii de trupe terestre în Iran. Președintele american s-a arătat interesat de o intervenție terestră.

Potrivit surselor citate de NBC News, nu ar fi vorba de o intervenție la scară largă, ci de staționarea unor contingente de trupe în locații strategice.

Întrebată pe această temă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat că Trump „își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune”.

Într-un interviu acordat publicației The New York Post, la începutul acestei săptămâni, Trump nu a exclus ideea lansării unei operațiuni terestre în Iran. Trump a menționat că, spre deosebire de președinții americani anteriori, el „nu se teme să trimită trupe”, adăugând totuși că o astfel de intervenție probabil nu ar fi necesară.

Sursele citate de NBC News mai spun că președintele american și-ar dori un Iran care să coopereze cu Statele Unite în producția de petrol, așa cum a făcut în cazul Venezuelei după capturarea dictatorului Nicolas Maduro. În plus, Trump și-ar dori ca Statele Unite să aibă controlul asupra rezervelor de uraniu al Iranului, pentru a elimina total programul nuclear militar al țării din Orientul Mijlociu.

Donald Trump a declarat vineri că liderii Iranului au fost „castrați” ca urmare a intervenției Statelor Unite și că își dorește o conducere la Teheran care să „trateze bine SUA și Israelul”.

