Trump compară schimbarea conducerii Iranului cu modelul Venezuelei

Președintele american și-a exprimat optimismul privind alegerea unui nou lider în Iran și a comparat situația cu cea din Venezuela, unde Statele Unite l-au îndepărtat de la putere pe Nicolás Maduro, instalându-l pe un lider interimar. „Va funcționa foarte ușor. Va funcționa ca în Venezuela. Avem o lideră minunată acolo. Face o treabă fantastică”, a spus Trump, referindu-se la Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei.

Întrebat dacă ar accepta un lider religios pentru Iran, Trump a răspuns: „Ei bine, s-ar putea să fiu, da, adică, depinde cine este persoana. Nu mă deranjează liderii religioși. Am de-a face cu mulți lideri religioși și sunt fantastici.”

Președintele a mai declarat că nu consideră obligatoriu ca Iranul să devină o democrație, ci că prioritatea este să aibă un lider „corect și drept” care să trateze bine Statele Unite, Israelul și alte state din Orientul Mijlociu. El a evidențiat relațiile apropiate pe care le-a dezvoltat cu țările din regiune, criticând administrațiile anterioare pentru relațiile tensionate cu state precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite: „Toți urmau să meargă în China, iar eu m-am implicat într-o perioadă foarte scurtă de timp și am devenit prieteni” , a declarat Trump.

„Iranul nu mai este aceeași țară ca acum o săptămână. Acum o săptămână erau puternici, iar acum au fost într-adevăr neutralizați”, a afirmat Trump.

Prețurile la benzină și criza din Strâmtoarea Hormuz

Deși operațiunea împotriva Iranului a fost descrisă de Trump drept un succes de „12, poate 15 pe o scară de 10”, acesta a minimizat îngrijorările legate de creșterea prețurilor la benzină: „E în regulă. Va fi pe termen scurt. Va scădea mult și foarte repede”, a afirmat președintele, adăugând că înțelege situația complexă din Strâmtoarea Hormuz.

„Le-am doborât Marina. Știți, atunci când o dobori, nu mai pot face ce vor să facă. Marina este aproape, tocmai am atins pragul de 25. Vă puteți imagina asta? Cele mari – 25 de nave au fost doborâte.”

Trump spune că regimul din Cuba ar putea „cădea destul de curând”

În același interviu pentru CNN, Donald Trump a susținut că regimul din Cuba este aproape de o cădere iminentă. „Cuba va cădea destul de curând, apropo, nu am nicio legătură cu asta, dar și Cuba va cădea. Își doresc atât de mult să facă o înțelegere”, a declarat liderul american.

El a adăugat că, după ce se va încheia criza din Iran, administrația sa va aborda problema Cubei, fiind încrezător că se vor face progrese rapide. „Cuba este pregătită – după 50 de ani. O urmăresc de 50 de ani și mi-a căzut în capcană din cauza mea, a căzut, dar totuși a căzut în capcană. Și ne descurcăm foarte bine.”

Casa Albă nu a oferit detalii despre planurile administrației privind Cuba, însă Trump a lăsat să se înțeleagă că tratează problema cu prioritate.

Trump pune accent pe adoptarea Legii SAVE America

După escaladarea tensiunilor cu Iranul, Trump a precizat că următorul punct pe agenda sa este adoptarea Legii SAVE America, un proiect de lege ce presupune, printre altele, introducerea obligativității actelor de identitate pentru alegători și dovezi de cetățenie americană pentru înregistrarea la vot în alegerile federale. De asemenea, proiectul include măsuri care interzic operațiile de schimbare de sex pentru minori și bărbații trans în sporturile feminine.

„Trebuie să avem Legea SAVE America completă și completă, bine? Vreau Legea SAVE America. Este mai importantă decât orice altceva la care lucrăm, în afară de război” , a declarat președintele american. Totodată, Trump a cerut Senatului să elimine obstrucționarea legislativă pentru a accelera adoptarea legii. „Senatul trebuie să acționeze în această privință. Și nu vreau varianta diluată – asta nu înseamnă nimic. O vreau pe cea care tocmai v-a spus cinci lucruri.”

Senatorul republican John Cornyn și procurorul general al Texasului, Ken Paxton, și-au exprimat susținerea pentru Legea SAVE America, însă Cornyn a declarat că nu există suficiente voturi în conferința republicană pentru a modifica regulile Senatului. Paxton, în schimb, a sugerat că ar putea să renunțe la turul doi al alegerilor pentru Senat dacă liderii Senatului ar susține proiectul de lege.