Atacurile de la Beirut, soldate cu trei morți, „au dat totul peste cap”, a spus președintele american într-un interviu acordat pentru Axios. „A întârziat semnarea cu câteva ore. Trebuia să se întâmple acum”, a afirmat el.

Trump promisese sâmbătă că acordul va fi semnat duminică, de ziua lui de naștere. Potrivit lui Trump, odată cu semnarea acordului, „Strâmtoarea Ormuz va fi DESCHISĂ TUTUROR”.

Donald Trump a susținut în interviul acordat pentru Axios că l-a mustrat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Am fost furios. Nu judecă absolut nimic. I-am spus-o”, a transmis el.

„Atacul din această dimineață (…) nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales în această zi anume, când suntem atât de aproape de un acord de pace cu Iranul”, a scris Trump pe contul său de Truth Social.

Israelul, care se teme că Trump ar face compromisuri Iranului, dușmanul său principal, a precizat că a ripostat duminică dimineață din cauza unui atac cu drone efectuat de mișcarea șiită proiraniană Hezbollah în nordul teritoriului israelian.

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat Statele Unite că „fie nu au voința de a-și onora angajamentele, fie nu au capacitatea de a face acest lucru”. Ghalibaf a amenințat totodată cu posibilitatea retragerii Iranului din negocieri.

Un oficial militar iranian de rang înalt a avertizat la rândul lui că atacurile israeliene nu vor rămâne „nepedepsite”.

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a afirmat ulterior că cel mai important organism de securitate al Iranului, și anume Consiliul Suprem de Securitate Națională, a ales „calea dialogului” cu Statele Unite.