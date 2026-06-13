„Acordul este programat să fie semnat mâine și, imediat ce va fi semnat, Strâmtoarea Ormuz va fi DESCHISĂ PENTRU TOȚI”, a scris președintele american pe contul său de Truth Social.

Donald Trump susține că acordul este un „zid fără arme nucleare”, sugerând astfel că regimul de la Teheran va renunța la programul său nuclear dezvoltat în scopuri militare.

Președintele american a publicat acest mesaj la scurt timp după ce a distribuit o postare a premierului pakistanez Shehbaz Sharif precum că semnarea acordului cadru de încheiere a ostilităților între SUA și Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore.

Cu toate acestea, Ministerul iranian de Externe a exclus posibilitatea semnării acordului în următoarele 24 de ore. „Trebuie să aşteptăm pentru a afla data exactă a semnării. Nu va fi mâine”, a declarat pentru IRNA purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghaei, care a precizat că mizează mai degrabă pe „zilele următoare”.

Donald Trump nu a precizat dacă Strâmtoarea Ormuz va redeveni o cale de navigații fără restricții, așa cum cere legislația internațională. Ori regimul de la Teheran și-a anunțat intenția de a percepe „taxe de servicii” pentru navele care traversează strâmtoarea.

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