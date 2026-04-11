„Un număr masiv de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă chiar acum spre Statele Unite pentru a se încărca cu cel mai bun și mai „dulce» petrol (și gaze!) de oriunde din lume”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Aceste declarații vin în contextul unui șoc energetic global cauzat de războiul din Iran, care a perturbat semnificativ fluxurile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală pentru comerțul mondial cu țiței.

Conflictul a fost declanșat de ofensiva americano-israeliană asupra Iranului, lansată pe 28 februarie. De atunci, violențele au provocat moartea a aproape 3.000 de iranieni, conform autorităților sanitare ale țării, în timp ce cel puțin 13 militari americani au fost uciși și zeci răniți.

Pakistanul încearcă să medieze o soluție diplomatică pentru a pune capăt conflictului. Săptămâna aceasta, Trump a reușit să obțină un armistițiu temporar de două săptămâni între SUA și Iran. În acest context tensionat, președintele Trump a subliniat superioritatea resurselor energetice americane: „Avem mai mult petrol decât următoarele două economii petroliere mari la un loc – și de o calitate superioară. Vă așteptăm. O soluție rapidă!”.

