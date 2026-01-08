Regula care impune să contraatace „imediat”

Soldații danezi vor fi obligați să tragă mai întâi și să pună întrebări mai târziu, dacă Statele Unite invadează Groenlanda, conform regulilor de angajament ale armatei.

Miercuri, ministerul danez al Apărării a confirmat existența unei reguli din 1952 care impunea soldaților să contraatace „imediat” forțele de invazie fără a aștepta ordinele. Ministerul Apărării a mai declarat că regula „rămâne în vigoare” atunci când a fost întrebat despre statutul său de Berlingske, un ziar danez de centru-dreapta, potrivit The Telegraph.

Săptămâna aceasta, Donald Trump, președintele SUA, și-a reiterat intenția de a anexa teritoriul NATO al Groenlandei, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională a SUA, inclusiv prin forță militară, dacă este necesar.

Remarcile sale au șocat Danemarca – care consideră Groenlanda un teritoriu de peste mări și insistă că insula „nu este de vânzare” – precum și guvernul Groenlandei și alianța NATO în sens larg.

Ordinul rămâne în vigoare

Conform ziarului danez Berlingske, regula din 1952 prevede că, în caz de invazie, „forțele atacate trebuie să înceapă imediat lupta fără a aștepta sau a cere ordine, chiar dacă comandanții în cauză nu sunt la curent cu declararea de război sau cu starea de război”.

Când a fost solicitat să comenteze, ministerul danez al Apărării a declarat ziarului: „Ordinul privind măsurile de precauție pentru apărarea militară în cazul atacurilor asupra țării și în timpul războiului rămâne în vigoare”.

Ar însemna „sfârșitul NATO”, avertizează prim-ministrul danez

Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și al „securității de după al Doilea Război Mondial”, a avertizat premierul Danemarcei, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda, anunță ziarul The Guardian.

Proaspăt ieșit din operațiunea militară din Venezuela, președintele american a declarat duminică faptul că SUA au nevoie „stringentă” de Groenlanda, reaprinzând temerile legate de o posibilă invazie americană a insulei în mare parte autonome, fostă colonie daneză, care face în continuare parte din Regatul Danemarcei. Politica externă și de securitate a Groenlandei este controlată în continuare de Copenhaga.

Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat luni că orice atac american asupra unui aliat NATO ar marca sfârșitul „a tot”. „Dacă Statele Unite decid să atace militar o altă țară NATO, atunci totul s-ar opri – inclusiv NATO și, implicit, securitatea de după Al Doilea Război Mondial”, a declarat Frederiksen pentru postul de televiziune danez TV2.

Marco Rubio: „A dorit întotdeauna să cumpere Groenlanda”

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat, miercuri seară, că se va întâlni cu oficiali danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda. Remarcile sale vin după ce ministrul de Externe al Groenlandei și ministrul de Externe danez au solicitat o întâlnire, relatează CNN.

Rubio – reiterând declarația Casei Albe de la începutul acestei săptămâni – nu a exclus posibilitatea unei intervenții militare americane pentru a dobândi Groenlanda, dacă Trump consideră acest lucru necesar pentru securitatea națională a Americii.

Acesta a precizat că intenția lui Trump a fost întotdeauna să cumpere Groenlanda, menționând că a exprimat clar acest obiectiv în timpul primului său mandat.









