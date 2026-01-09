„My mind is the only thing that can stop me”

Trump prezintă o viziune a puterii limitată doar de „propria mea moralitate”, a scris NYT, după interviu. El va fi „arbitrul oricăror limite impuse autorități sale, nu legile internaționale”.

Președintele Trump a declarat că puterea sa de comandant suprem este limitată doar de „propria sa moralitate”.

El a menționat că nu ia în considerare dreptul internațional și alte limite în ceea ce privește capacitatea sa de a folosi forța militară pentru a ataca, invada sau constrânge națiuni.

„My own morality. My mind is the only thing that can stop me. I don’t need international law. I’m not trying to harm people” („Propria mea moralitate. Mintea mea este singurul lucru care mă poate opri. N-am nevoie de legi internaționale. Nu încerc să fac rău oamenilor“), a fost declarația, literală, a lui Donald Trump.

NATO, „inutilă” fără SUA

Întrebat care este prioritatea sa, obținerea Groenlandei sau NATO, Trump a refuzat să răspundă direct, dar a recunoscut că „ar putea fi o alegere”. El a precizat că alianța transatlantică este „în esență inutilă” fără Statele Unite în centrul său.

„Proprietatea este foarte importantă”, a spus Trump în timp ce discuta, cu ochiul unui magnat imobiliar, despre suprafața continentală a Groenlandei, de trei ori mai mare decât Texasul, dar cu o populație mai mică de 60.000 de locuitori.

Părea să ignore că Groenlanda este sub controlul unui aliat apropiat al NATO, Danemarca.

„Proprietatea îți oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document”

Când a fost întrebat de ce avea nevoie să posede teritoriul, a răspuns: „Pentru că asta simt că este necesar din punct de vedere psihologic pentru succes. Cred că proprietatea îți oferă un lucru pe care nu îl poți face, fie că vorbim despre un contract de închiriere sau un tratat. Proprietatea îți oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar semnând un document”.

Cred că ne vom înțelege întotdeauna cu Europa, dar vreau ca ei să se schimbe. Am fost foarte loial Europei. Am făcut o treabă bună. Dacă nu eram eu, Rusia ar fi avut toată Ucraina chiar acum.

Administrația lui Donald Trump folosește un limbaj agresiv pentru a forța Danemarca să accepte negocieri privind vânzarea Groenlandei, însă nu pregătește o intervenție militară, a transmis parlamentarilor americani secretarul de stat Marco Rubio.

„Avem nevoie de Groenlanda”, a declarat Donald Trump într-un interviu telefonic acordat revistei americane The Atlantic. El a continuat să descrie insula – parte a Danemarcei, un aliat NATO – ca fiind „înconjurată de nave rusești și chinezești”.

Câte trilioane de dolari l-ar costa pe Donald Trump, dacă ar cumpăra Groenlanda.

NATO caută soluții pentru a depăși criza generată de declarațiile amenințătoare ale Statelor Unite la adresa aliatului său Danemarca.

Printre variantele analizate se află lansarea unei misiuni comune speciale în Groenlanda, menită să detensioneze situația și să tempereze poziția lui Donald Trump.

În același timp, Danemarca este categorică în cazul unui posibil atac al SUA în Groenlanda: „Întâi vom trage, apoi vom pune întrebări”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE