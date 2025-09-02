Anunțul Casei Albe vine la câteva zile după ce cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a sugerat că ar putea restabili vechiul nume al Departamentului Apărării, și anume Departamentul de Război.

„Ca Departament de Război, am câștigat totul. Am câștigat totul”, a declarat Trump luni, referindu-se la războaiele purtate înainte de înființarea Departamentului Apărării, în 1947, după cel de-Al Doilea Război Mondial. „Cred că va trebui să revenim la asta”, a adăugat el.

Potrivit unui fost oficial, Pentagonul a început să elaboreze propuneri legislative pentru schimbare încă din primele săptămâni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump.

