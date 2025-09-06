„Trump National Doral Miami” este „cel mai bun loc”, dar „nu vom câştiga deloc bani din asta”, a susținut liderul republican de la Casa Albă.

În timpul primului său mandat la Casa Albă (2017-2021), Donald Trump a dorit să găzduiască un summit G7 în acelaşi loc, dar a renunţat în faţa unui val de acuzaţii de corupţie.

„Va fi cu adevărat magnific”, a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani în timpul discuţiei cu presa din Biroul Oval, subliniind că proprietatea este aproape de aeroport şi asigurând că „fiecare ţară va avea propria clădire”.

„În timp ce vom sărbători anul viitor 250 de ani de la înfiinţarea naţiunii noastre, Statele Unite vor avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a mai spus el.

Donald Trump a profitat de anunț pentru a transmite că „i-ar plăcea foarte mult” ca liderii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping să vină la summitul G20 de la Miami.

Pe de altă parte, președintele american a confirmat că nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, programat pentru 22-23 noiembrie, ţară pe care o acuză de persecutarea persoanelor albe. SUA vor fi reprezentate de vicepreşedintele JD Vance.