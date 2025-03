„O Ucraină suverană, prooccidentală, capabilă să se apere împotriva agresiunii ruse înseamnă o Polonie mai puternică și mai sigură. Într-un climat de tulburări politice și haos în creștere, aceasta este ceea ce contează cel mai mult. Oricine pune la îndoială acest adevăr evident de la sine contribuie la triumful lui Putin. Clar?”, a transmis Tusk prin intermediul contului său de X.

Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?