Criză în relațiile dintre Varșovia și Kiev

Relaţiile diplomatice dintre Varșovia și Kiev au intrat în cea mai gravă criză biletarală de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, după ce preşedintele polonez Karol Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie de stat acordată de Polonia, Ordinul Vulturului Alb.

Karol Nawrocki a luat această măsură din cauza faptului că o unitate militară a Kievului a fost numită după insurgenți ucraineni ultranaționaliști care au masacrat polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945).

Întâlnire între miniștrii de Externe ai Poloniei și Ucrainei

Tusk, un adversar politic al lui Nawrocki, a încercat să atenueze tensiunile şi a subliniat că a primit semnale pozitive în urma întâlnirii de vineri de la Varșovia dintre ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski și omologul său ucrainean Andrii Sîbiha.

„Nu cunosc rezultatele întâlnirii, dar am indicii că partea ucraineană caută modalităţi de a atenua tensiunea”, a declarat prim-ministrul Poloniei într-o conferinţă de presă.

Într-o conferinţă de presă separată, Sikorski a refuzat să ofere detalii despre întâlnirea cu Sîbiha, spunând doar că „diplomaţia preferă tăcerea”.

Ucraina propune soluții „anti-criză”

La rândul lui, Sîbiha a declarat că Ucraina este pregătită „să găsească soluții” și să poarte un „dialog onest” cu Polonia.

„Am propus un set de măsuri anti-criză. Acestea conțin inițierea unor consultări între ministerele noastre de Externe, organizarea unei reuniuni între istorici, precum și implicarea unor lideri religioși din cele două națiuni”, a explicat șeful diplomației ucrainene într-o postare pe contul său de X.

Cu toate acestea, Sîbiha nu a precizat dacă Ucraina va schimba numele unităţii militare în cauză. „Respectăm istoria altora şi ne aşteptăm la aceeaşi abordare faţă de propria noastră istorie şi independenţă din partea partenerilor noştri”, a adăugat el.

Donald Tusk cere Ucrainei să își asume trecutul

Unii ucraineni consideră Armata Insurecțională Ucraineană (UPA) o forţă eroică în fața Uniunii Sovietice şi a Germaniei naziste, precum şi un simbol al luptei Ucrainei pentru independenţă faţă de Rusia.

Totuși, UPA a fost implicată şi în masacrele din Volînia, în care, potrivit Varșoviei, aproximativ 100.000 de polonezi au fost ucişi de naţionaliştii ucraineni. Mii de ucraineni au murit, de asemenea, în cadrul represaliilor poloneze.

În acest context de tensiuni, Donald Tusk a transmis Kievului să îşi asume trecutul dacă vrea să adere la UE, un proces pe care diplomaţii îl consideră complex şi de lungă durată. „Nu există o comunitate europeană fără reconciliere, şi nu există reconciliere fără asumarea unui trecut dureros”, a subliniat premierul polonez.