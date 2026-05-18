Această stabilitate relativă urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Înainte de acest record, euro se tranzacționa pe piața interbancară peste pragurile de 5,25–5,26 lei, reflectând incertitudinea fiscală și testarea unor noi limite de curs de către investitori.

Între timp, președintele Nicușor Dan a început consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier, după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea inițiată de AUR și PSD.

Discuțiile implică liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR și minorități) și urmează să continue cu parlamentarii neafiliați.

Cursul valutar afișat azi mai arată că moneda națională s-a apreciat în raport cu dolarul american, cotat la 4,4771 lei, ceea ce înseamnă că leul a crescut cu 0,0030 lei.

În schimb, gramul de aur are un preț mai redus față de vineri, fiind azi 653,8279, de la 654,1370, la sfârșitul săptămânii trecute.

Cum a fluctuat leul după criza politică

18 mai: 5,2105 lei/euro

15 mai: 5,2088 lei/euro

14 mai: 5,2052 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro

29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

Săptămâna trecută, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE