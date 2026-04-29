Un an: 12 persoane în programele umanitare ale Fundației Ringier România, 100.000 de euro donați

Din nefericire, diagnosticarea unui copil cu o boală extrem de gravă atrage după sine nu numai chinurile prin care va trece micuțul aruncat în vâltoarea luptei pentru supraviețuire și durerea părinților săi, ci și o mare nevoie de bani. Și asta pentru că tratamentele, fie că sunt efectuate în țară – atunci când există soluții salvatoare -, fie că micuții primesc medicația în străinătate, sunt extrem de scumpe. Iar drumul ce trebuie parcurs cu speranța că boala va fi biruită se poate întinde chiar și pe durata unor ani.

Numai anul trecut, în programele umanitare ale Fundația Ringier România au intrat 12 persoane care au primit, în total, aproape 100.000 de euro. Sumele au fost folosite pentru tratamente, investigații și proceduri care au fost efectuate atât în spitale România, cât și în clinici din străinătate. Fără ajutorul vostru, al prietenilor fundației, acest lucru nu ar fi fost posibil! De aceea, sprijinul nostru trece granița unui simplu ajutor, și devine un gest salvator. Răsplata, zâmbetele copiilor care reușesc să învingă destinul potrivnic și să se bucure din nou de copilăria ce le fusese furată de maladii.

„Cu ajutorul Fundației Ringier și al oamenilor cu suflet, fetița mea este mai bine!”

Crenguța este unul dintre copiii aflați în programul Fundația Ringier România care acum privește cu mai multă încredere spre viitorul ce-i fusese acoperit de incertitudini.

„Cu ajutorul Fundația Ringier România am reușit să ajungem la controlul din Roma, unde Crenguța a primit tratament la timp. Fetița mea a început un tratament pentru creștere, deoarece nu a mai crescut de doi ani, iar chimioterapia i-a afectat organismul firav. Însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijinul Fundația Ringier România și, nu în ultimul rând, al oamenilor cu suflet mare am reușit și copilul meu se simte mai bine. Vă mulțumim pentru ajutorul acordat până acum, însă lupta Crenguței nu s-a terminat. Urmează un tratament naturist în valoare de 3.000 de lei lunar, suplimente fără de care Crenguța nu poate trăi.

Urgența este reînnoirea asigurării din Roma, în valoare de 2.000 € anual. Ne este imposibil să facem față acestor costuri, însă nu ne pierdem nădejdea: avem încredere în Dumnezeu și în Fundația Ringier România că ne veți ajuta în continuare, atât cât veți putea.Vă mulțumesc încă o dată pentru munca depusă și pentru ajutorul oferit copilului meu! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, este mesajul de suflet al Alinei Dobrea, mama Crenguței, către toți oamenii de bine care i-au fost sau i-ar putea fi alături fetiției ei, aflată în suferință.



