Lucrarea din seria Danaide, reprezentând un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur, este datată 1913 și va fi pusă în licitație pe data de 18 mai, potrivit publicației Profit.ro.

Parte din prestigioasa colecție a magnatului media american Samuel Irving Newhouse, sculptura este una dintre cele 16 opere de artă remarcabile care vor fi scoase la licitație.

Printre celelalte lucrări se numără piese semnate de artiști celebri precum Pablo Picasso, Henri Matisse, Piet Mondrian, Joan Miró, Francis Bacon sau Andy Warhol.

Doar pentru sculptura lui Brâncuși și un tablou al pictorului american Jackson Pollock, Christies nu a dezvăluit public o estimare de preț, ceea ce alimentează așteptările privind depășirea valorilor estimate pentru operele lui Picasso, situate între 55 și 60 de milioane de dolari.

Lucrarea a fost estimată la o sumă fără precedent pentru o sculptură, respectiv 100 milioane de dolari, potrivit dealerilor de artă și presei americane.

Danaide, la fel ca seria „Mademoiselle Pogany”, reprezintă un portret al lui Margit Pogany, muza celebrului sculptor.

Constantin Brâncuși a început să experimenteze cu acest subiect între 1907 și 1909, sculptând inițial o versiune în piatră, care astăzi este expusă la Muzeul Național de Artă al României.

Danaida, de Constantin Brâncuși, expusă la Muzeul Național de Artă al României

Primele sale lucrări pe această temă aveau un stil realist, dar ulterior artistul a evoluat spre forme mult mai abstracte, care i-au consacrat stilul inconfundabil.

Sculptura scoasă la licitație este una dintre cele doar șase variante ale acestui subiect create de Brâncuși și singurul exemplar aurit care mai este deținut de un colecționar privat.

Celelalte patru exemplare cunoscute sunt expuse în instituții culturale de prestigiu, precum Centrul Georges Pompidou din Paris, Muzeul de Artă din Philadelphia, Tate din Londra și Muzeul Kunst din Winterthur.

Lucrarea a fost achiziționată de Newhouse în 2002, tot la o licitație organizată de Christie’s, pentru suma de 18,2 milioane de dolari, stabilind la acea vreme un record pentru o operă semnată de Brâncuși.

Potrivit istoricului de artă și curatorului Mark Rosenthal, „Newhouse era dispus să plătească orice preț pentru o lucrare pe care și-o dorea”, după cum a scris el într-un eseu din 2019 pentru casa de licitații.

Casa Christies are deja o tradiție în vânzarea lucrărilor create de Brâncuși, inclusiv cea mai scumpă operă a sa adjudecată până acum, „La jeune fille sophistiquée” (Portretul lui Nancy Cunard), care a fost vândută în 2018 pentru suma impresionantă de 71,2 milioane de dolari.

Reprezentanții casei de licitații se așteaptă ca „Danaide” să depășească această sumă, stabilind un nou record pentru Brâncuși și pentru sculptură în general.

Într-un top al celor mai scumpe sculpturi vândute la licitație în 2018, lucrarea „La Jeune fille sophistiquée (Nancy Cunard)/Tânără sofisticată (Nancy Cunard)”, realizată de Constantin Brâncuși, ocupa primul lor.

Potrivit clasamentului realizat Artprice, sculptura de bronz lustruit realizată în 1932 la Paris s-a vândut cu 71 de milioane de dolari, pe 15 mai, la o licitație organizată de Christies la New York.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE