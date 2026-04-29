Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că radarele au detectat două grupuri de drone, unul cu şapte şi altul cu opt aparate, care au lovit obiective civile şi de infrastructură din Ismail.

Două aeronave F-16 din cadrul serviciului de luptă Poliţie Aeriană au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Feteşti la ora 1.10, însă nu au identificat semnale radar în spaţiul aerian naţional.

„Piloţii au raportat multiple explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona Ismail”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 2.40, iar autorităţile române rămân în contact cu structurile aliate pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la incidente, dispunând măsuri de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea.