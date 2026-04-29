„Partidul Național Liberal are două variante, ca să v-o spun limpede. Varianta unu este ceea ce a hotărât până acum, să mențină punctul de vedere, și anume nu participă la guvernare cu PSD, nu se implică în niciun guvern cu PSD. Dacă PSD vrea la guvernare, Partidul Național Liberal să treacă în opoziție. A doua variantă este să refacă coaliția cu PSD cu un premier pe care să-l agreeze PSD. În momentul respectiv, Partidul Național Liberal și-a semnat sentința. În momentul respectiv, Partidul Național Liberal, o dată în plus, după nenorocirea pe care a provocat-o Iohannis, în care a forțat conducerea PNL să se alieze cu PSD, să formeze guvernele nenorocite Ciucă-Ciolacu, dacă mai repetă această poveste, va cădea instant sub 10%”, a explicat Ludovic Orban.

Și a continuat: „Îl cunosc pe Ilie Bolojan. Este un om serios care ce spune aia face. Ilie Bologan nu va rămâne în fruntea Partidului Național Liberal dacă se face această înțelegere, iar pierderea unui lider precum Ilie Bolojan este o pierdere ireparabilă pentru Partidul Național Liberal”.

Ludovic Orban a explicat apoi ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan va cădea prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR: „Se vor iniția consultările la Cotroceni, pe care le declanșează președintele Nicușor Dan. Atunci trebuie votată poziția cu care se prezintă Partidul Național Liberal la negocieri. Ăla e momentul în care Partidul Național Liberal își hotărăște destinul. Nu mai poți să guvernezi cu unii care te-au făcut pulbere și care au depus moțiune de cenzură împotriva ta, n-ai nicio garanție că, și dacă le pui un premier, trebuie o marionetă care să fie butonată de PSD sau unul care să nu înțeleagă politică și să accepte toate comenzile PSD, cam cum a fost Ciucă. Nu există așa ceva. Dacă Partidul Național Liberal comite această greșeală gravă, grosolană, practic, riscă să-și pună punct existenței”.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă marți, 28 aprilie, la Parlament și s-au strâns 253 de semnături, potrivit președintelui AUR, George Simion. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai.

Remintim că Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost demis de șeful statului pe 18 noiembrie 2025. El a deranjat fiindcă și-a manifestat nemulțumirea pentru că magistraţii au refuzat tăierea pensiilor speciale. „Acţionează împotriva ordinii constituţionale”, a spus Orban pe 15 noiembrie, la Antena 3. A doua declarație a lui Orban care a deranjat a fost că USR și Cătălin Drulă se folosesc de imaginea lui Nicușor Dan în campania pentru PMB.

Ludovic Orban a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021. El ocupă locul 2 în topul longevității în funcție a președinților liberali din ultimii 15 ani.