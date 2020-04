De Mihai Toma,

Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul CF Ploiești, Spitalul Movila (secția de boli infecțioase a SJUP), Spitalul Municipal Câmpina și Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte sunt cercetate disciplinar de DSP Prahova.

Momentan, organismul a sancționat doar Spitalul Câmpina, ancheta în cazul celorlalte unități medicale fiind în curs.

În paralel, Poliția Prahova a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Primul rezultat al anchetei: 30.000 de lei amendă pentru SM Câmpina

”În urma anlizei cazului s-a ajuns la concluzia că medicul de gardă de la secția chirurgie a Spitalului Municipal Câmpina a consultat pacientul, pe 31 martie 2020, numai din punct de vedere chirurgical, neținând cont de comoborbiditățile din fișa medicală trimisă de la Spitalul CFR Ploiești și nerespectând recomandarea medicală. S-a aplicat SMC Câmpina o sancțiune 30.000 de lei, maximum prevăzut de lege”, a explicat Bogdan Nica, șeful DSP Prahova, pentru ziarulincomod.ro.

O astfel de anchetă nu o pot finaliza în 48 de ore. Deocamdată aceasta este o măsură. Sunt și aspecte care nu țin de DSP. Am sesizat și Colegiul Medicilor. La Spitalul Județean de Urgență Ploiești nu am finalizat încă cercetarea. Bogdan Nica:

Medicul chirurg din Câmpina, care l-a consultat prima dată pe Sabin, a demisionat între timp. Era oricum la pensie, dar a continuat să colaboreze cu unitatea medicală, asigurând gărzile la chirurgie.

Șeful DSP: ”Sunt indicii de culpe comune între unitățile medicale”

Directorul DSP Prahova a mai precizat că în cazul ”Sabin Ciurlea” se conturează indiciile unei culpe comune între unitățile medicale pe unde a trecut tânărul șofer de TIR. Faptul că Spitalul Câmpina era desemnat de Ministerul Sănătății să preia pacienții suspecți de COVID nu degreva de obligații alte unități medicale, așa cum este cazul Spitalului Județean din Ploiești.

Bogdan Nica

”Nu scrie în ordin că toți suspecții se duc doar la Câmpina. Orice suspect de Covid-19 se gestionează conform ordinului comandantului acțiunii, Raed Arafat, care spune că nu plimbăm pacientul dacă îi pot acorda asistență medicală. Luăm măsuri de siguranță, îl izolăm și dacă am constatat că are coronavirus, îl tratăm de coronavirus, dacă are colecistită, îl ducem la spitalul de suport, dar după ce suntem siguri”, a completat medicul Nica.

A murit pe 1 aprilie

Șofer de tir, Sabin Ciurcă, 25 de ani, revenise în țară pe 7 martie, iar pe 23 avusese cununia. De câteva zile, devenise tatăl unei fetițe. În ciuda faptului că se afla în țară de peste trei săptămâni de zile și nu dezvoltase simptome specifice noului tip de coronavirus, Sabin a fost considerat suspect de Covid-19 și i s-a făcut testul specific.

A murit pe 1 aprilie, la Câmpina, după ce a trecut pe la Spitalul din Vălenii de Munte (de două ori, pe 28 și 29 martie), Spitalul Județean de Urgență Ploiești (29 martie, plus secția de infecțioase – 30 martie), Spitalul CFR Ploiești (30 martie) și Spitalul Muncipal Câmpina (30 și 31 martie).

Necropsia a scos la iveală că tânărul a fost răpus de pancreatită. În lungul drum prin spitale, Sabin Ciurcă fusese diagnosticat cu hernie ombilicală.

Ca un blestem, rezultatul testului Covid-19 a venit post-mortem și a fost negativ în cazul său.

