De Mihai Toma,

Nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva au așteptat să vadă dacă are sau nu virusul ca să-l opereze?! Ei bine, au aflat prea târziu, iar Sabin al meu a murit cu zile! Marian Ciurcă, tatăl pacientului decedat pentru Observatorul Prahovean

Pe 28 martie, a chemat Salvarea, din cauza unor dureri în zona abdomenului. A ajuns la Spitalul din Vălenii de Munte, însă a fost trimis acasă, cu o rețetă de calmante.

Durerile n-au trecut, iar familia a apelat 112 pe 29 martie. Ambulanța l-a dus iar la Văleni, iar de acolo, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Medicul care l-a consultat l-a găsit cu hernie ombilicală. Era considerat suspect de COVID-19, deoarece s-a întors din Germania pe 7 martie. La SJU Ploiești nu se mai fac intervenții chirurgicale și a fost trimis la Spitalul CFR.

A doua, zi, pe 30 martie, ambulanța îl duce pe Sabin la Spitalul Municipal Câmpina, însă, susține familia, “medicul de gardă nici măcar nu l-a lăsat să coboare din ambulanță, l-a consultat scurt și l-a trimis înapoi la CFR”.

Marți, pe 31, Sabin e retrimis la Câmpina, unde se stinge, pe 2 aprilie, la 9.30.

Testul la coronavirus a ieșit negativ pe 2 aprilie, după pronunțarea decesului.

Moartea domnului Lăzărescu este un film regizat de Cristi Puiu în 2005. Bazat pe un caz real, prezintă povestea unui pensionar care are ghinionul de a se îmbolnăvi în seara unui mare accident rutier, ceea ce duce la plimbarea sa între mai multe spitale, fără să primească îngrijiri medicale la timp. Este inspirat din cazul real al unui pacient din Dolj, care, în 2001, a fost refuzat de trei ori la internare și care a murit.

Sabin Ciurcă, de doar 25 de ani, a avut un traseu tragic similar. Tânărul moare din cauză nu e operat la timp. Nu e nici un film!

Distrus, Marian Ciurcă, tatăl lui Sabin, a avut puterea să povestească ce i s-a întâmplat fiului său. Confesiunea a fost obținută de observatorph.ro.

Marian, al doilea de la stânga, și familia lui.

Epidodul 1: Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte

“Sâmbăta trecută, pe 28 martie, la Vălenii de Munte, fiul meu a fost consultat prin palpare, fără să i se facă ecografie și a fost trimis, noaptea, la 1.00, pe jos, acasă, cu o rețetă de calmante în mână!” povestește Marian Ciurcă.

Recomandări Singurătate în spital, după izolare acasă: „De ce se poartă, mamă, așa cu mine?”

Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte

Episodul 2: Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Duminică, 29 martie, în ciuda tratamentului, starea lui Sabin se agrava, și, spre seară, familia a sunat iar la 112. Ambulanța l-a transportat tot la spitalul din Văleni, cel mai apropiat de domiciliu, însă de aici a fost trimis la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Suspect de coronavirus, la 22 de zile după ce venise din Germania

Sabin și-a completat chestionarul cu informația că s-a întors din Germania pe 7 martie, iar lucrurile au luat o întorsătură nefastă: a devenit suspect de COVID-19 și i-au fost recoltate probe.

Ulterior, după ce a fost supus unor investigații amănunțite, medicul specialist l-a diagnosticat cu hernie ombilicală.

Tatăl, Marian Ciurcă: “Medicul i-a spus că trebuie operat de urgență”

Episodul 4/5: Spitalul General CF Ploiești – Spitalul Municipal Câmpina și retur.

Recomandări Presa americană în era COVID-19: documentarul românesc „Colectiv” a prevestit criza sanitară din întreaga lume, cauzată de corupție

Spitalul CFR Ploiești

Medicul i-a spus fiului meu că trebuie operat de urgență, însă, potrivit protocolului, la Județean nu se mai făceau intervenții chirurgicale. A fost trimis la Spitalul CFR, unde a rămas până a doua zi, luni, 30 martie, când a fost dus cu ambulanța la Spitalul Municipal Câmpina. Aici, medicul de gardă nici măcar nu l-a lăsat să coboare din ambulanță și, după un scurt consult, l-a trimis înapoi la CFR. Marian Ciurcă:

Episodul 6 – Spitalul Municipal Câmpina. Starea lui Sabin s-a agravat, iar marți, 31 martie, a fost transferat din nou de la CFR la Câmpina, unde a fost internat.

Spitalul Municipal Câmpina

Testul de COVID-19, negativ

“În loc să-l opereze de urgență, la Câmpina, i-au dat doar medicamente. Iar pe 2 aprilie, la ora 9.30, m-au sunat de la spital să-mi spună că a murit. Am crezut că îmi pică cerul în cap. După ce a murit Sabin, a venit și rezultatul testului de la «Matei Balș» pentru coronavirus: era negativ!”, spune tatăl pacientului decedat.

Familia a cerut expertiză medico-legală și a făcut plângere la Poliția Câmpina.

L-au lăsat să moară ca pe un câine! Cineva trebuie să plătească pentru moartea copilului meu!. Marian Ciurcă, tatăl lui Sabin:

Ce spune Spitalul CF Ploiești: “Putea fi operat doar la Câmpina”

Pacientul avea diabet și o stare de sănătate precară, care s-a deteriorat, în ciuda medicației administrate. Nu putea fi operat, conform protocolului, decât la Câmpina, motiv pentru care a fost transferat de două ori la spitalul respectiv.

Recomandări Șeful Chirurgiei din Deva, care și-a scos soția medic din carantină, i-a amenițat pe jandarmi cu Berbeceanu. Reacția șefului de cabinet de la MAI

Ce spune Direcția de Sănătate Publică Prahova: “Anchetă și măsuri dure”

Bogdan Nica, șeul DSP Prahova

Nu putem accepta un astfel de tratament. Vom ancheta tot traseul pe care pacientul a fost obligat să-l urmeze și motivele pentru care a fost plimbat dintr-o cameră de gardă în alta la toate cele patru spitale. Vă promit că, în funcție de rezultatul anchetei, vom lua cele mai dure măsuri permise de cadrul legal. Le reamintesc medicilor, printre care mă număr și eu, că avem de respectat nu doar protocoale, ci și un jurământ. Personal am fost impresionat de această dramă, transmit condoleanțe familiei și dacă au nevoie de orice sprijin le voi fi alături. Bogdan Nica, șeful DSP Prahova, pentru observatorulph.ro

Ce spune Spitalul Municipal Câmpina: “Aștept rezultatul IML”

Călin Tiu, director Spital Municipal Câmpina

Este regretabil că pacientul a decedat. Așteptăm rezultatele medicilor legiști, singurii în măsură să stabilească exact cauza morții. În funcție de rezultatul de la Institutul de Medicină Legală, vom lua măsurile care se impun. Și eu sunt chirurg, dar vă spun că, dacă cineva dintre colegii mei a greșit, va plăti. Însă, repet, trebuie să vedem ce spun medicii legiști” Călin Tiu, directorul Spitalului Municipal Câmpina:

Ce spune Prefectura Prahova: “Actul medical nu trebuie tergiversat”

Cristian Ionescu, prefect de Prahova

“Este o perioadă dificilă, în care avem de-a face cu situații imprevizibile și în fața cărora trebuie să luăm decizii rapide. Din nefericire, de multe ori aceste hotărâri sunt guvernate de frică, iar în loc de luptă, unii dintre noi sunt tentați de a face un pas în spate. Am aflat cu regret despre cazul tânărului din Făget, al cărui tată a relatat faptul că a fost plimbat între spitale din cauză că era suspect de COVID-19, pentru ca, într-un final, acesta să se stingă. Am solicitat Direcției de Sănătate Publică Prahova să demareze de urgență o anchetă pentru a stabili clar ce s-a întâmplat în acest caz. După finalizarea cercetărilor voi reveni cu un mesaj public. Actul medical însă nu trebuie să fie tergiversat și condiționat de suspiciuni și de temeri”, a transmis Cristian Ionescu, prefect de Prahova.

Sabin avea o fetiță de o lună

Libertatea l-a contactat azi pe Marian, tatăl lui Sabin Ciurcă. Omul aproape că plângea în telefon.

Libertatea: Condoleanțe. Care este situația acum?

Marian Ciurcă: Am fost la IML, am luat actele deces. Am înțeles că vom primi rezultatele în 30 de zile.

Când ați primit vestea morții fiului dumneavoastră?

Pe 2 martie, joi, la 9.30. M-a sunat cineva de la spitalul din Câmpina să-mi spune că Sabin a murit la 7.15. Cu o zi înainte, eu fusesem la Câmpina, am stat patru ore acolo, nu m-a primit nimeni, nu am vorbit cu nici un medic.

Sabin a murit la 7 zile de la cununie

Când ați vorbit ultima oară cu Sabin?

Cu o seară înainte să se ducă. Se plângea de dureri, că deveniseră și mai mari. Am înțeles de la el că urma să fie operat.

Ați mai vorbit cu medicii care l-au tratat, aveți documentația medicală?

Nu. Toate spitalele sunt închise.

Ce veți face în continuare?

Ne ocupăm de înmormântare, va fi duminică, aici, la noi, la Vălenii de Munte. Respectăm toate măsurile impuse de autorități. Nu sunt motive să bănuim că avem coronavirus, mai ales că rezultatul testului lui, care a venit post-mortem, e negativ. Sabin nici nu avea de unde să ia infecția. A venit acasă pe 7 martie din Germania, acolo unde muncea, a făcut cununia. Avem o nepotică de doar o lună. La 7 zile de la cununie a murit, săracul!

Tatăl decedatului: “Și Luna de pe cer dacă mi-o dau acum, nu mai pot face nimic”

Ce le transmiteți celor care l-au îngrijit?

Nu știu ce să mai zic. Acum, și Luna de pe cer dacă mi-o dau, nu mai pot face nimic. Dacă medicii își făceau treaba, Văleniul, Urgența de la Ploiești, Spitalul CFR ori Spitalul din Câmpina, cred că trăia și acum.

Citeşte şi:

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: „Avem trei focare de infecție, la Suceava, Arad și Deva”. Bilanțul îmbolnăvirilor – 3.183 de cazuri

România împrumută 400 de milioane de euro de la Banca Mondială pentru contracararea efectelor pandemiei de coronavirus

GSP.RO ”Asta-i carantină?!” titrează Corriere della Sera. Orașul din Italia unde sunt sute de oameni pe stradă și polițiștii strigă la ei să se îndepărteze

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2020. Săgetătorii au șansa de a avea o zi frumoasă