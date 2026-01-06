Dosarul, care conține peste 40 de volume și mii de pagini de expertize tehnice, se va judeca la Judecătoria Mizil, una dintre cele mai controversate instanțe din județ, din arhiva căreia au fost furate probe cu sacii. 

Parchetul care a instrumentat dosarul „Ferma Dacilor” a cerut Curții de Apel Ploiești să desemneze o altă instanță să judece această cauza, dar solicitarea a fost respinsă ca nefondată.

Concluziile anchetei

Într-un comunicat remis presei în 23 decembrie 2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova anunța că procurorul de caz a finalizat cercetările ce vizează împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26.12.2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

Au fost deferiți justiției Cornel Dinicu, patronul de facto al pensiunii din Tohani, Adrian Ristin Vitomir și Elena Adelina Ilie, administratorii din acte ai societății care administrează complexul turistic. 

Cei trei sunt acuzați că, din 2016 și până în anul 2023 „au desfășurat în mod convergent și sistematic demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispozițiilor legale privind derularea activității de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată desfășurate la sediul social din comuna Gura Vadului, sat Tohani”. 

Procurorii acuză că unitatea turistică a funcționat cu încălcarea prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor.

Totodată, construcția corpului principal de clădire ce includea restaurant, bucătărie și spații de cazare la parter și mansardă, „a fost executată în regie proprie, fără obținerea avizelor și autorizației de construire, demersurile și măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate realizându-se cu încălcarea legii.

„Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii și propagării la data de 26.12.2023, în jurul orei 5.45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului și decesul a opt persoane, care au fost private de orice șansă reală de a se salva”, potrivit documentului citat. 

Ancheta a relevat că sursa izbucnirii incendiului a fost reprezentată de un defect de natură electrică (surse de aprindere de natură termică – suprafețe fierbinți/surse de aprindere de natură electrică de tipul scurtcircuitului), în condițiile realizării și exploatării unei instalații electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecții care să funcționeze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile și secțiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecție la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea rețelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolației din material plastic a conductorilor electrici/apariției unui defect electric de tipul scurtcircuitului.

Cauza propagării incendiului „s-a grefat pe lipsa ignifugării materialului lemnos” utilizat la construcția imobilului și pe „nefuncționarea instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu”. 

Dezastrul care a urmat incendiului soldat cu opt morți și distrugerea până la temelii a clădirii unde funcționa pensiunea a fost provocat și de imposibilitatea obiectivă de salvare a victimelor, nefuncționarea instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, lipsa procedurilor de ignifugare și lipsa unor căi de evacuare optime, acuză procurorii.

Complexul turistic Ferma Dacilor a fost distrus de incendiu. Foto: Agerpres

Procurorii au cerut altă instanță pentru judecarea dosarului „Ferma Dacilor”

Dosarul a fost înregistrat, în data de 23 decembrie 2025, pe rolul secției penale a Judecătoriei Mizil, instanță competentă teritorial să judece această cauză. 

Anterior, pe 28 octombrie 2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova s-a adresat Curții de Apel Ploiești pentru a solicita desemnarea unei alte instanțe care să judece dosarul „Ferma Dacilor”. 

În motivarea sesizării, Parchetul a apreciat că judecarea cauzei de către Judecătoria Mizil nu este oportună, întrucât există o „suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorilor instanței este afectată datorită împrejurărilor cauzei, după cum ar exista un pericol de tulburare a ordinii publice”, se arată în actele dosarului studiate de Libertatea.  

Curtea de Apel Ploiești a decis ca „Ferma Dacilor” să fie judecat la Mizil

Solicitarea Parchetului a fost respinsă ca nefondată. În motivarea respingerii cererii de desemnare a unei alte instanțe care să judece „Ferma Dacilor”, Curtea de Apel Ploiești a invocat dosarul „Colectiv” care s-a judecat în același oraș în care a avut loc tragedia, în ciuda scandalurilor și protestelor care au urmat după incendiul din club.

„Riscul existenţei unei tulburări pentru ordinea publică ar fi asemănător, oricare ar fi judecătoria în faţa căreia s-ar afla cauza, mediatizarea puternică făcând-o să fie una de mare notorietate (fiind de presupus că este cunoscută la nivelul întregii societăţi şi fiind aptă să genereze aceleaşi reacţii în oricare colţ al ţării). 

Păstrând diferenţele proporţiilor dezastrului cauza este asemănătoare celui mai celebru dintre incendiile care au cazat un dezastru în România – incendiul de la clubul Colectiv, nici cu acea ocazie nepunându-se problema că instanţele din Bucureşti nu ar putea să judece pricina pentru motiv de tulburare a ordinii publice”, au fost motivele pentru care Curtea de Apel Ploiești nu a dorit să desemneze o altă instanță care să dea verdictul în dosarul incendiului de la Tohani.

Nu există dovezi că judecătorii pot fi influențați de Cornel Dinicu

În plus, Curtea a arătat că nu au fost indicate în concret „fapte sau împrejurări” ca pot ridica dubii cu privire la imparțialitatea judecătorilor din Mizil.

„Se apreciază că nu există motive temeinice de admitere a cererii de desemnare a altei instanţe formulată în prezenta cauză, împrejurările învederate – puternica mediatizare naţională a speţei sau faptul că unul dintre inculpaţi este un om de afaceri ce ar fi cunoscut în comunitate (fără însă a fi evidenţiate legături dintre acesta şi judecătorii din cadrul Judecătoriei Mizil) nedeterminând concluzia existenţei unor dubii temeinice asupra imparţialităţii magistraţilor”, a concluzionat instanța. 

Cornel Dinicu, presupusul patron al Fermei Dacilor. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Scandalul furtului sacilor de probe din arhiva Judecătoriei Mizil

Așadar, dosarul „Ferma Dacilor” va rămâne în custodia Judecătoriei Mizil, una dintre cele mai controversate instanțe din Prahova, din arhiva căreia s-au furat saci cu probe aferente cauzei care viza ancheta fraudării alegerilor locale din 2020.

Saci întregi cu documente, peste 4.000 de buletine de vot, au dispărut, în 23 februarie 2021, din încăperea unde funcţionează arhiva Judecătoriei Mizil.

Buletinele, depozitate temporar într-o anexă supravegheată video a Judecătoriei Mizil, au fost sustrase noaptea de persoane mascate, care au rupt sigiliile și au smuls camera de supraveghere. Procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești au stabilit că Marin Voicu, primarul (PNL ulterior PSD) comunei Ciorani, a instigat furtul pentru a distruge probele care dovedeau fraude electorale în secțiile din comuna pe care o administra. Unul dintre hoți a fost angajat ulterior furtului la Primăria Ciorani, pentru loialitate, iar buletinele furate au fost probabil arse. 

Și alți procurori au refuzat judecătoria din Mizil

Ancheta procurorilor nu a putut elucida un aspect important. Cum de a fost posibil ca persoane străine să intre libere în arhiva judecătoriei de unde să fure probe voluminoase fără ca prezența lor să fie semnalată. În plus, în seara furtului, au explicat surse judiciare, jandarmul care asigură paza arhivei nu era în post, ci se afla în sala de judecată unde se prelungise şedinţa, un lucru destul de neobişnuit pentru o instanţă mică. 

Marin Voicu a fost condamnat definitiv pe 17 decembrie 2025 la închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat pentru instigare la sustragerea sau distrugerea de probe și instigare la violarea sediului profesional. Ca urmare a condamnării definitive, mandatul de primar a încetat pe 30 decembrie 2025 prin ordin al prefectului Prahova. 

Tocmai pentru că existau suspiciuni cu privire la imparțialitatea Judecătoriei din Mizil, procurorii care l-au anchetat pe edilul din Ciorani au cerut judecarea dosarului privind fraudarea alegerilor la Judecătoria din Buzău, nu la Mizil, instanţă în competenţa căreia se afla judecarea cauzei. 

Foști primari și ofițeri ISU așteaptă să fie trimiși în judecată în dosarul „Ferma Dacilor”

În paralel cu dosarul incendiului, procurorii prahoveni au decis extinderea urmăririi penale. Sunt vizați de anchetă Nicolae Marius Sora, primarul din comuna Gura Vadului, localitatea unde se află Ferma Dacilor, dar și fostul primar Constantin Lungu și un alt funcționar public din primărie. Cei trei sunt urmăriți penal.

Fostul primar Constantin Lungu este acuzat de fals intelectual în formă continuată și abuz în serviciu în formă continuată. Nicolae Marius Sora, primarul în funcție la momentul izbucnirii incendiului, este acuzat de fals intelectual și abuz în serviciu. Funcționarul public din cadrul Primăriei Gura Vadului este acuzat de fals intelectual în formă continuată și abuz în serviciu în formă continuată.

O a treia anchetă generată de dezastrul de la Tohani se află încă în lucru la DNA și vizează ofițeri ISU Prahova suspectați de abuz în serviciu, luare şi dare de mită.

Colonelul Elisei Dumitru, un fost comandant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, şi maiorul Cristina Chelba, angajată a inspecţiei de prevenire din cadrul acestei instituţii, sunt acuzaţi de corupţie, fiind suspectaţi că au permis funcţionarea fără autorizaţie a pensiunii Ferma Dacilor. 

Într-o primă fază, acest dosar a fost clasat, dar procurorii DNA au solicitat redeschiderea urmăririi penale la câteva zile de la incendiul în care au murit opt oameni. 

Incendiul care a devastat pensiunea Ferma Dacilor a izbucnit în 2023, a doua zi de Crăciun. Printre victime au fost și trei copii, băiatul în vârstă de 11 ani al lui Cornel Dinicu și doi frați, de 11 și 16 ani. Tatăl celor doi copii a murit și el, încercând să-i scoată din flăcări. În incendiu a mai murit o tânără de 20 de ani, handbalistă la clubul sportiv din Călărași și studentă la Sociologie. O altă victimă este fiul generalului Petru Băiceanu, şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei. Este vorba despre Vlad Băiceanu, un student în vârstă de 21 de ani. Victimele erau oaspeți invitați de Cornel Dinicu la petrecerea de Crăciun organizată la fermă.

Avertizare ANM de fenomene meteo extreme în 30 de județe. Strat de zăpadă de până la 50 de centimetri și temperaturi de -15 grade Celsius
BREAKING NEWS
Știri România 10:23
Avertizare ANM de fenomene meteo extreme în 30 de județe. Strat de zăpadă de până la 50 de centimetri și temperaturi de -15 grade Celsius
Nume sărbătorite de Sf. Ion. Cui spunem „La mulți ani" de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie
Știri România 10:20
Nume sărbătorite de Sf. Ion. Cui spunem „La mulți ani” de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie
Vladimir Drăghia, cu fața plină de sânge la „Desafio: Aventura". S-a accidentat la prima probă
Stiri Mondene 10:35
Vladimir Drăghia, cu fața plină de sânge la „Desafio: Aventura”. S-a accidentat la prima probă
Mickey Rourke, prima reacție după ce s-a aflat că le cere fanilor bani pentru chirie: „Am muncit mult". Actorul ar fi urmat să fie dat afară din casă
Stiri Mondene 10:34
Mickey Rourke, prima reacție după ce s-a aflat că le cere fanilor bani pentru chirie: „Am muncit mult”. Actorul ar fi urmat să fie dat afară din casă
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
