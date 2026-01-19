Delcy Rodríguez nu ar lua nici 2% din voturi

Studiul, efectuat pe un eșantion de 1.006 persoane la nivel național, indică faptul că 78,3% dintre respondenți ar vota cu Machado, ceea ce reflectă un sprijin mult mai mare decât pentru orice altă figură politică, precum Diosdado Cabello, ministrul de Interne și Justiție (3,1%), sau președintele ales Edmundo González (1,2%).

Rezultatele sondajului arată, de asemenea, o respingere pe scară largă a fostei vicepreședinte Delcy Rodríguez: 93,5% dintre venezueleni au declarat că nu sunt de acord cu ideea ca ea să conducă o tranziție, iar doar 1,9% ar susține-o în acest rol.

Când au fost întrebați în cine din liderii chavisti au cea mai mare încredere, 90,9% au răspuns „niciunul”, lăsându-i pe Delcy Rodríguez, Cabello, Jorge Rodríguez (președintele Adunării Naționale) și Vladimir Padrino López (ministrul Apărării) cu un sprijin marginal, sub 3%.

Donald Trump este apreciat în Venezuela

Sondajul evidențiază și nivelul de apreciere față de Donald Trump: 92,2% dintre respondenți au declarat că se simt recunoscători față de președintele SUA, față de doar 6,3% care au avut o părere negativă.

În același timp, 68,4% consideră că Statele Unite nu controlează cu adevărat Venezuela, iar 52,7% cred că principala prioritate a Washingtonului este accesul la petrolul venezuelean, în timp ce doar 7,9% văd drepturile omului drept un obiectiv principal; totuși, peste 31% consideră că ambele elemente sunt importante.

De asemenea, rezultatele sondajului arată că venezuelenii percep o fractură în cadrul chavismului: 88,6% cred că Nicolás Maduro a fost trădat de alți membri ai regimului său.

De ce are nevoie Venezuela în acest moment

În ciuda schimbărilor recente la putere, 83,5% dintre cei chestionați consideră că regimul ar putea să îi aresteze dacă protestează sau se exprimă public împotriva chavismului, iar 86,9% consideră că în Venezuela există prizonieri politici – dintre aceștia, 98,1% cred că ar trebui eliberați.

Când au fost întrebați ce are nevoie Venezuela în acest moment, 75,6% au răspuns „justiție, ordine și lege”, comparativ cu doar 12,6% care au optat pentru „iertare, reconciliere și unitate”.

În mod similar, 88,3% consideră că socialismul a adus greutăți, regres și sărăcie, iar majoritatea susțin privatizarea Petróleos de Venezuela (72,5%), restituirea companiilor expropriate (93,1%) și reconstrucția totală a forțelor armate și a forțelor de poliție (84,1%).

După întâlnirea cu Donald Trump, María Corina Machado și-a exprimat încrederea în perspectiva unei tranziții democratice pentru Venezuela, deși nu a oferit detalii despre conținutul discuției sau despre un calendar concret pentru revenirea sa în țară sau organizarea de alegeri libere.

