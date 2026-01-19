Delcy Rodríguez nu ar lua nici 2% din voturi

Studiul, efectuat pe un eșantion de 1.006 persoane la nivel național, indică faptul că 78,3% dintre respondenți ar vota cu Machado, ceea ce reflectă un sprijin mult mai mare decât pentru orice altă figură politică, precum Diosdado Cabello, ministrul de Interne și Justiție (3,1%), sau președintele ales Edmundo González (1,2%).

Rezultatele sondajului arată, de asemenea, o respingere pe scară largă a fostei vicepreședinte Delcy Rodríguez: 93,5% dintre venezueleni au declarat că nu sunt de acord cu ideea ca ea să conducă o tranziție, iar doar 1,9% ar susține-o în acest rol.

Când au fost întrebați în cine din liderii chavisti au cea mai mare încredere, 90,9% au răspuns „niciunul”, lăsându-i pe Delcy Rodríguez, Cabello, Jorge Rodríguez (președintele Adunării Naționale) și Vladimir Padrino López (ministrul Apărării) cu un sprijin marginal, sub 3%.

Donald Trump este apreciat în Venezuela

Sondajul evidențiază și nivelul de apreciere față de Donald Trump: 92,2% dintre respondenți au declarat că se simt recunoscători față de președintele SUA, față de doar 6,3% care au avut o părere negativă.

În același timp, 68,4% consideră că Statele Unite nu controlează cu adevărat Venezuela, iar 52,7% cred că principala prioritate a Washingtonului este accesul la petrolul venezuelean, în timp ce doar 7,9% văd drepturile omului drept un obiectiv principal; totuși, peste 31% consideră că ambele elemente sunt importante.

De asemenea, rezultatele sondajului arată că venezuelenii percep o fractură în cadrul chavismului: 88,6% cred că Nicolás Maduro a fost trădat de alți membri ai regimului său.

De ce are nevoie Venezuela în acest moment

În ciuda schimbărilor recente la putere, 83,5% dintre cei chestionați consideră că regimul ar putea să îi aresteze dacă protestează sau se exprimă public împotriva chavismului, iar 86,9% consideră că în Venezuela există prizonieri politici – dintre aceștia, 98,1% cred că ar trebui eliberați.

Când au fost întrebați ce are nevoie Venezuela în acest moment, 75,6% au răspuns „justiție, ordine și lege”, comparativ cu doar 12,6% care au optat pentru „iertare, reconciliere și unitate”.

În mod similar, 88,3% consideră că socialismul a adus greutăți, regres și sărăcie, iar majoritatea susțin privatizarea Petróleos de Venezuela (72,5%), restituirea companiilor expropriate (93,1%) și reconstrucția totală a forțelor armate și a forțelor de poliție (84,1%).

După întâlnirea cu Donald Trump, María Corina Machado și-a exprimat încrederea în perspectiva unei tranziții democratice pentru Venezuela, deși nu a oferit detalii despre conținutul discuției sau despre un calendar concret pentru revenirea sa în țară sau organizarea de alegeri libere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Răspunsul dat de Cătălin Predoiu lui Dominic Fritz în coaliție, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Unica.ro
Anunțul momentului în România. Vin și vești bune pentru pensionari! Florin Manole, ministrul Muncii, tocmai a făcut publică decizia. Ce urmează să se întâmple
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
gsp
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
GSP.RO
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Procurorul militar Bogdan Pîrlog rămâne cu salariul tăiat după criticile aduse sistemului judiciar. Decizia, luată de instanța condusă de Lia Savonea
Știri România 20:01
Procurorul militar Bogdan Pîrlog rămâne cu salariul tăiat după criticile aduse sistemului judiciar. Decizia, luată de instanța condusă de Lia Savonea
România a atins luni cel mai mare consum de energie electrică din ultimii 4 ani
Știri România 19:47
România a atins luni cel mai mare consum de energie electrică din ultimii 4 ani
Parteneri
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Adevarul.ro
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Care e, de fapt, relația dintre Giovanni și Gigi Becali, după transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „Nu era dat pe spate”
Fanatik.ro
Care e, de fapt, relația dintre Giovanni și Gigi Becali, după transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „Nu era dat pe spate”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Elle.ro
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cine este Codruța Meila (Coco), concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 19:12
Cine este Codruța Meila (Coco), concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Cine este Aurora Ghinoiu, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 18:27
Cine este Aurora Ghinoiu, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
"Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e simplu”. Ce a scris bărbatul care s-a decapitat în biletul de adio
ObservatorNews.ro
"Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e simplu”. Ce a scris bărbatul care s-a decapitat în biletul de adio
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
GSP.ro
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar”
Parteneri
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax.ro
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința BPN
Politică 21:09
Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința BPN
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații
Politică 20:41
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost”
Fanatik.ro
Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost”
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump