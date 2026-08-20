Două centre de date de câte 190 MW fiecare, lângă București

Proiectele sunt pregătite de WDP România și Lamas Invest, companie controlată de Jeroen Biermans, șeful operațiunilor WDP din România. Ambele centre de date sunt planificate la Ștefăneștii de Jos, în județul Ilfov, în zona parcului industrial deținut de WDP. Cele două companii au început procedurile pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare. Fiecare proiect a primit deocamdată aviz pentru o putere de consum de 190 MW, ceea ce duce totalul la 380 MW.

Prin comparație, capacitatea cumulată a centrelor de date operaționale din România este estimată în prezent la numai aproximativ 100 MW. Dacă ambele proiecte vor fi realizate la capacitatea avută în vedere, numai acestea ar avea o putere de aproape patru ori mai mare decât actualul portofoliu național.

Va fi construită o nouă stație electrică de 220 kV

Consumul foarte mare presupune și investiții importante în infrastructura energetică. Pentru racordarea proiectelor la rețeaua Transelectrica este necesară construirea unei noi stații de transformare de 220 kV la Ștefăneștii de Jos. Aceasta ar urma să fie conectată la linia electrică aeriană Fundeni-Brazi Vest 1.

Termenul estimat pentru punerea în funcțiune este sfârșitul anului 2030. WDP are deja în parcul de la Ștefăneștii de Jos instalații fotovoltaice pentru autoconsum cu o putere de 13 MW.

Miliardari belgieni pregătesc două mega-centre lângă București. Vor consuma atât de mult încât e nevoie de o stație electrică nouă: de 4 ori cât toate centrele de date din România la un loc
Imagine generată cu AI

Transelectrica estimează o creștere puternică a industriei centrelor de date în următorul deceniu. În scenariul considerat realist, puterea acestora ar urma să ajungă la 370 MW în 2030 și la 680 MW în 2035. Într-un scenariu optimist, România ar putea avea centre de date cu o putere cumulată de 620 MW în 2030 și de 1.080 MW în 2035.

Familia din spatele WDP are active de 1,1 miliarde de euro

WDP este deja unul dintre cei mai mari investitori imobiliari industriali și logistici din România. Compania deține în țară spații evaluate la peste 1,6 miliarde de euro, cu o suprafață totală închiriabilă de peste două milioane de metri pătrați, răspândite în mai mult de 80 de locații.

Cel mai mare acționar este familia belgiană De Pauw, fondatoarea WDP, care controlează aproximativ 19% din companie. Potrivit publicației belgiene De Rijkste Belgen, activele familiei sunt evaluate la aproximativ 1,1 miliarde de euro, ceea ce o plasează între cele mai bogate familii din Belgia. Printre acționarii WDP se mai află companii legate de BlackRock, cu aproximativ 4,9% din acțiuni, precum și Norges Bank, cu o participație similară.

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