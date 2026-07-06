IPJ Prahova a transmis că accidentul s-a petrecut în jurul orei 20.05, la kilometrul 128+810. „În urma impactului, cele două minore, în vârstă de 16, respectiv 9 ani, au fost proiectate pe sensul opus de mers, unde au fost lovite de un alt autoturism, condus de un bărbat de 63 de ani”, a precizat instituţia.

Ambii şoferi implicaţi, în vârstă de 63 de ani, au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Victimele au fost transportate de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale, fiind în stare de inconştienţă la momentul intervenţiei echipajelor de urgenţă.

Traficul rutier a fost complet blocat pe ambele sensuri, formându-se coloane de maşini. Circulaţia a fost reluată abia după finalizarea cercetărilor la faţa locului. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă investigaţiile pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului, relatează News.ro.

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