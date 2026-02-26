Asfaltul s-a surpat din senin sub mașini

Un incident spectaculos a avut loc, marți, într-o intersecție intens circulată din Omaha, statul american Nebraska, unde o porțiune de carosabil s-a surpat brusc.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și publicate de mass-media locale arată momentul în care asfaltul cedează sub două autoturisme oprite la semafor, iar acestea se prăbușesc într-o groapă formată în mijlocul intersecției.

WATCH: University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday — and how the drivers were able to get out.



În înregistrare se vede cum vehiculele dispar aproape instantaneu în craterul apărut sub roți.

Șoferii au scăpat nevătămați

Deși scenele surprinse de camere sunt teribile, incidentul nu s-a soldat cu victime, cei doi șoferi fiind ajutați de alți participanți la trafic să iasă teferi din groapă.

Echipele de intervenție au închis imediat zona și au securizat perimetrul, iar autoritățile urmează să stabilească ce a dus la surparea drumului și să evalueze stabilitatea infrastructurii din zonă.

În urmă cu doi ani, un incident asemănător a avut loc pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, când o mașină a fost aproape „înghițită” de o groapă apărut brusc, formată pe un teren privat, la trecerea unei mașini de salubrizare. Proprietara autoturismului, o femeie de 43 de ani, se afla alături de copilul ei, de 5 ani, lângă mașină, când vehiculul a căzut în groapă. Iar în 2022, o femeie din orașul vasluian Negrești a trăit clipe de groază în timp ce se deplasa cu autoturismul pe o stradă centrală, din apropierea primăriei. Asfaltul s-a surpat sub roțile mașinii, formându-se o groapă de doi metri adâncime.

