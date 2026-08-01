Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe ruta Râmnicu Vâlcea – Sibiu.

Impactul a fost extrem de violent. O persoană a rămas încarcerată, iar cea de-a doua victimă a fost proiectată pe carosabil și are nevoie de îngrijiri medicale, potrivit Seintamplainvalcea.ro.

Din cauza intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate la fața locului, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers. În zonă s-au format coloane de autovehicule, iar valorile de trafic sunt în continuă creștere.

«Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme», a transmis instituţia.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri, iar valorile de trafic sunt în creştere. Potrivit estimărilor, traficul ar putea fi reluat în jurul orei 10.00.

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