ISU Brăila a transmis că două persoane, un bărbat și o femeie, cu vârste de aproximativ 55-60 de ani, au fost rănite după ce s-au împiedicat de o creangă căzută în municipiu şi s-au lovit cu capul de cutia de branşament gaze, potrivit Agerpres.

O creangă groasă dintr-un copac înalt de 15-20 de metri, aflat pe strada Ardealului din Brăila, s-a rupt în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 4.00, şi a provocat pagube însemnate. Creanga a avariat un stâlp de electricitate, o cutie de branşament gaze naturale, un panou electric, acoperişurile a două locuinţe şi un autoturism.



De asemenea, și două persoane au fost rănite, ulterior, după ce s-au împiedicat de crengi. Victimele au refuzat, în cele din urmă, transportul la spital.

„Victimele, aflate în stare conştientă, au primit îngrijiri medicale la faţa locului din partea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dar au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Brăila.



În zonă a fost sistată temporar distribuţia de gaze naturale şi energie electrică. La ora 9.50 arborele a fost degajat complet şi carosabilul eliberat.

