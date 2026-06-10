Guvernul irakian a aprobat săptămâna trecută accelerarea exporturilor de ţiţei prin reţeaua de conducte care leagă regiunea Kurdistanul Irakian de Turcia. Capacitatea acestei rute ar urma să crească de la aproximativ 220.000 de barili pe zi la 770.000 de barili pe zi.

Această rețea oferă acces către portul portul turc Ceyhan, situat la Marea Mediterană, şi reprezintă una dintre puţinele alternative viabile pentru economia irakiană, puternic dependentă de exporturile de petrol. Potrivit Băncii Mondiale, sectorul petrolier a contribuit cu 53% la PIB-ul real al Irakului în 2025.

În paralel, Emiratele Arabe Unite accelerează construcţia noii conducte Vest-Est către portul Fujairah, proiect care ar urma să intre în funcţiune în 2027 şi să dubleze capacitatea de export a companiei petroliere naţionale ADNOC.

Prinţul moştenitor al Abu Dhabi, şeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a cerut în luna mai accelerarea lucrărilor pentru a răspunde cererii globale de energie.

Analiştii consideră că Emiratele Arabe Unite se află într-o poziţie mai bună decât Irakul pentru că dispun deja de terminalul petrolier Fujairah, amplasat în afara Golfului Persic. Chiar dacă infrastructura a fost afectată de atacuri lansate de iranieni, aceasta continuă să ofere o alternativă la Strâmtoarea Ormuz.

Totuşi, nici aceste rute nu sunt complet sigure. Conducta est-vest a Arabiei Saudite a fost atacată de iranieni în aprilie, iar terminalul Fujairah a fost vizat de drone iraniene, ceea ce a perturbat operaţiunile de încărcare a petrolului.

Înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol şi produse petroliere tranzitau zilnic Strâmtoarea Ormuz. Capacitatea combinată a rutelor alternative din Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite este estimată între 3,5 şi 5,5 milioane de barili pe zi, mult sub volumele transportate anterior prin Ormuz.

Dezvoltarea unor noi coridoare energetice necesită investiţii uriaşe, ani de construcţie şi acorduri internaţionale complexe, în special atunci când conductele traversează mai multe state, notează CNBC.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz rămâne semnificativ sub nivelurile anterioare războiului. Navele care încearcă să tranziteze zona riscă atacuri sau sancţiuni, ceea ce continuă să afecteze aprovizionarea globală cu petrol şi să menţină presiunea asupra pieţelor energetice internaţionale.

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