Cercetarea mai relevă că mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră că lidera de la Chişinău joacă un rol semnificativ în apropierea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova.

Românii cu studii primare şi votanţii AUR, părere negativă despre Maia Sandu

Potrivit sondajului, 68,8% dintre români au o părere foarte bună sau oarecum bună despre modul în care Maia Sandu îşi exercită funcţia de preşedinte al Republicii Moldova.

Dintre aceştia, 28,9% au o opinie „foarte bună”, iar 39,9% „oarecum bună”. Pe de altă parte, 8,1% dintre respondenţi consideră că activitatea sa este „oarecum proastă”, iar 11,5% au o percepţie „foarte proastă”. Restul de 11,7% nu au oferit un răspuns.

Românii cu studii superioare, locuitorii din oraşele mici şi votanţii PSD, PNL şi USR sunt cei mai înclinaţi să aprecieze pozitiv activitatea Maiei Sandu, într-un procent mai mare decât media.

În contrast, persoanele cu studii primare şi votanţii AUR tind să aibă o opinie negativă într-o măsură mai ridicată decât restul populaţiei.

Imaginea Maiei Sandu: România vs. Rusia

Pentru 71,3% dintre participanţii la sondaj, afirmaţia „Maia Sandu este mai apropiată de România decât de Rusia” reflectă cel mai bine percepţia lor despre lidera Republicii Moldova.

În schimb, 14,3% dintre respondenţi sunt de părere că aceasta ar fi mai apropiată de Rusia decât de România, în timp ce un procent similar (14,3%) nu a oferit un răspuns.

Această imagine pro-românească a Maiei Sandu este mai des întâlnită în rândul votanţilor PNL şi USR, al persoanelor peste 60 de ani, al celor cu studii superioare şi al locuitorilor din oraşele mici.

Pe de altă parte, votanţii AUR, persoanele cu vârste între 30 şi 44 de ani sau cei cu studii primare sunt mai predispuşi să considere că preşedinta Republicii Moldova este mai apropiată de Rusia decât de România.

Maia Sandu şi relaţia România-Republica Moldova

Conform datelor INSCOP, 57,5% dintre români cred că Maia Sandu contribuie „în foarte mare măsură” sau „în destul de mare măsură” la consolidarea relaţiei dintre România şi Republica Moldova.

Detaliat, 21% dintre respondenţi consideră că rolul său este extrem de important, iar 36,5% îi acordă un merit semnificativ.

Totuşi, 15,1% apreciază că preşedinta contribuie „în destul de mică măsură”, iar 18,2% cred că influenţa sa este „foarte mică sau inexistentă”. Aproximativ 9,1% nu au oferit un răspuns.

De remarcat este faptul că votanţii PSD, PNL şi USR, persoanele cu vârste între 30 şi 44 de ani, cei cu studii superioare şi locuitorii din Bucureşti şi oraşele mari sunt cei mai înclinaţi să vadă în Maia Sandu un factor de apropiere între cele două state.

În schimb, votanţii AUR, persoanele între 45 şi 59 de ani şi cele cu studii primare manifestă un scepticism mai ridicat faţă de acest subiect.

Imaginea Maiei Sandu în România

„Datele indică faptul că Maia Sandu are în România o imagine publică pozitivă, construită în principal pe asocierea sa cu direcţia pro-europeană şi cu apropierea de Bucureşti. Percepţia foarte clară că Maia Sandu este apropiată de România, şi nu de Rusia, arată că imaginea preşedintei Republicii Moldova devine, în ochii unei majorităţi solide a românilor, sinonimă cu ideea de desprindere de influenţa rusă şi de ancorare definitivă în spaţiul european şi occidental”, explică Remus Ştefureac, director al INSCOP Research.

Acesta a mai subliniat că diferenţele dintre grupurile socio-demografice şi preferinţele politice ale românilor reflectă polarizarea internă în ceea ce priveşte percepţia asupra Maiei Sandu.

„Segmentele mai pro-europene şi urbane o susţin covârşitor, în timp ce electoratul AUR este semnificativ mai rezervat pe fondul naraţiunilor ostile promovate de liderii formaţiunii. Astfel, evaluarea Maiei Sandu funcţionează ca un turnesol al modului în care diverse segmente din societatea românească se raportează la Occident, Rusia şi direcţia strategică a regiunii”, a concluzionat Ştefureac.

Sondajul intitulat „Percepţia românilor cu privire la Republica Moldova” a fost realizat de INSCOP Research în perioada 14-21 aprilie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eşantion de 1.100 de persoane și are o marjă de eroare de ±3%.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

VladSasu 11.05.2026, 12:54

\"Votanţii AUR și cei cu studii primare\" se chamă \"pleonasm\"

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
Viva.ro
Breaking news! Ce-a putut să-i transmită Ilie Bolojan Liei Olguța Vasilescu! Cuvintele lui fac acum înconjurul presei și toți au rămas fără cuvinte când au auzit
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Unica.ro
„Au apus vremurile în care bandiți dădeau, prin telefoane, ordine despre ce avize și acorduri să treacă”. Ce s-a aflat acum despre Diana Buzoianu, actuala Ministră a Mediului, pe care AUR a vrut să o demită. Detalii neștiute din trecutul ei
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.RO
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
GSP.RO
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Știri România 16:20
Cât câștigă „în mână” un vânzător și un asistent manager care cunoaște germana, la Lidl, în 2026. Se caută angajați în toată țara
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Știri România 16:17
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Parteneri
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Adevarul.ro
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei, susține un fost înalt funcționar rus
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția președintele Consiliului de supraveghere de la Hidroelectrica, a cărui suspendare a cerut-o Ilie Bolojan. Cum a vrut să scape de amendă
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Stiri Mondene 16:17
Cum sună melodia „Nopți albe”, lansată de Andreea Bălan imediat după nunta cu Victor Cornea: „În viață cel mai frumos este să iubești”
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Stiri Mondene 16:00
Imagini cu noul platou „MasterChef România” 2026. Decorul a fost ridicat într-un timp record
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
ObservatorNews.ro
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Mediafax.ro
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax.ro
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola
KanalD.ro
VIDEO A apărut filmarea în care un pieton e lovit în plin de avion, pe aeroportul din Denver, în timp ce decola

Politic

Un lider PNL cere reformarea partidului odată cu trecerea în opoziție și vorbește despre revenirea lui Ludovic Orban
Politică 16:26
Un lider PNL cere reformarea partidului odată cu trecerea în opoziție și vorbește despre revenirea lui Ludovic Orban
Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Politică 15:23
Decizia luată de Sorin Grindeanu dacă Nicușor Dan va ajunge la varianta unui premier PSD după consultările de la Cotroceni
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Cine vine antrenor la FCSB? Patronul, anunț în direct! Ce spune Gigi Becali de o revenire a lui Mirel Rădoi
Fanatik.ro
Cine vine antrenor la FCSB? Patronul, anunț în direct! Ce spune Gigi Becali de o revenire a lui Mirel Rădoi
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea