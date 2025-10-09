Mai tanar, mai sanatos, mai bucuros

Reputat antropolog, autor si medic propune o calatorie care inclina balanta intre tinerete si varsta biologica spre o stare plina de vigoare si limpezime. O calatorie profunda care aduce claritate, tinerete si bucurie. Peste 25 de ani de studii in materie il aduc pe autorul unora dintre cele mai vandute carti din lume in Romania, in fata noastra!

Alberto Viloldo a creat Laboratorul Biologic de Autoreglare la Universitatea de Stat din San Francisco, pentru a studia cum mintea creează sănătatea și bolile psihosomatice. A redat lumii o bucată de cunoaștere misterioasa si sacra aproape pierdută.

