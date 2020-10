Dr. Laszlo Lorenzovici: ”Știți câte cancere nu au mai fost diagnosticate la timp? Blocarea sistemului de sănătate face mai multe victime decât COVID”

Știți din ce cauză a murit profesorul Istvan Benedek din Târgu Mureș, doctorul care a efectuat primul transplant de măduvă la un bolnav adult în România? El a reușit să depășească infecția cu COVID și a fost răpus de infecția cu o bacterie luată din aparatul de ventilat! Laszlo Lorenzovici:

Doctorul Laszlo Lorenzovici, directorul general al Hospital Consulting, prima companie din România specializată în consultanță privind managementul sanitar și analiză economică pentru spitale, explică de ce numește defectuos felul în care, ca țară, gestionăm pandemia.

Dr. Laszlo Lorenzovici | Foto: Politici de sănătate

– Creșterea alarmantă a numărul zilnic de cazuri de noi de infecători cu COVID va duce la o nouă carantinare?

– Măsurile radicale au fost o greșeală și toate țările au ajuns la această concluzie. Numărul victimelor colaterale este greu de cuantificat acum, dar în mod cert va fi mai mare decât cele răpuse de COVID…

”Doar un sfert de cancere depistate anul acesta”

– Victime colaterale?

– Impactul pandemiei este major asupra sănătății publice în general. Consumul redus de medicamente, evacuarea pacienților din spitale, stoparea intervenților chirurgicale neurgente… Da, s-a făcut puțină curățenie la capitolul cheltuieli nejustificabile, cam 20% din internări și operații erau nejustificabile. Dar a fost depășit cu mult pragul. Nici acum nu și-au revenit spitalele. Abia au ajuns în septembrie să lucreze la 60% din capacitatea de anul trecut. Pe de altă parte, s-a oprit aproape tot screeningul. Dacă anul trecut s-au descoperit pe lună, de exemplu, 1.000 de cazuri de un anumit tip de cancer, acum estimez că s-au descoperit poate un sfert.

Recomandări În cel mai îngrijorător moment pentru România, există 5 motive de optimism, fundamentate științific, în al doilea val al pandemiei

– Spuneți că doar un sfert dintre pacienții care ar fi trebuit să ajungă la medic au reușit în acest an să-și facă o tomografie sau un RMN?!

– Exact. Dacă a apărut acest coronavirus nou, care este un virus periculos, asta nu înseamnă că ceilalți bolnavi au dispărut. Există și ei dezvoltă boli, forme avansate de cancer, care devin netratabile… Cel mai bine se vede în consumul de medicamente care a scăzut pe anumite boli autoimune sau oncologice…

83.461 este numărul de noi pacienți care au fost diagnosticați cu diverse tipuri de cancere în 2018 în România, conform statisticii INSP.

– Și atunci care este soluția în cazul agravării numărului de cazuri noi de infectări?

– La 28 de cazuri pe zi s-a decretat carantina. La 180 de cazuri pe zi s-a ridicat carantina. La 1.800 de cazuri, nimeni nu se mai stresează. La 2.800 de cazuri pe zi, viața merge înainte. Acum am ajuns la 4.000. Cam așa am trăit toți aceste ultime 8 luni. Măsurile trebuie să fie adaptive în funcție de regiuni, de orașe… Nimeni nu mai are bani ca să închidă tot. Dacă ai probleme la degetul mic nu amputezi tot piciorul…

Recomandări Într-o singură zi au murit mai mulți oameni decât la Colectiv. Surse medicale: „Cifrele COVID din zilele următoare vor fi la fel de mari”

”Istvan Benedek nu a murit de COVID, ci din cauza bacteriilor din aparatul de ventilat”

– Dar, pe de altă parte, sistemul românesc de sănătate a învățat în pandemie importanța respectării unor protocoale de dezinfecție, reguli elementare de igienă…

– Da, pandemia are și părțile ei bune. Populația a conștientizat parcă și mai bine pericolul infecțiilor nosocomiale deși acum bolnavii au căzut într-o extremă considerând spitalele un pericol. Cred că dacă se internează, au șanse să ia COVID.

– Dar chiar așa a și fost la început. Primele focare în România au apărut în spitale. După prima lună de pandemie am depășit toate țările din Europa la capitolul cadre medicale infectate.

– Da și din păcate încă ascundem mizeria sub preș. Nimeni nu vorbește despre faptul că mulți pacienți din ATI supraviețuiesc coronavirului, dar se suprainfectează cu bacterii nosocomiale! Știți din ce cauză a murit profesorul Istvan Benedek din Tîrgu Mureș, doctorul care a efectuat primul transplant de măduvă la un bolnav adult în România? El a reușit să depășească infecția cu COVID și a fost răpus de infecția cu o bacterie luată din aparatul de ventilat! De ce nu vorbește nimeni despre acest lucru?

Recomandări Mireasa de la nunta cu peste 300 de invitați din Oradea, confirmată cu coronavirus. DSP a declanșat o anchetă epidemiologică

România nu e pregătită logistic pentru distribuirea vaccinului anti-COVID

– Când vom avea un vaccin în România?

– Nu prea curând. Chiar dacă o să apară un vaccin până la sfârșitul acestui an, dar mai degrabă acestea mesaje optimiste transmise publicului, probabil că la sfârșitul lui 2021 o să poată fi distribuit în masă. România ar trebui să se pregătească logistic pentru distribuția lui pentru că stă prost inclusiv la distribuția vaccinului antigripal în acest an.

– Adică?

– Medicii de familie, care au 2.000 de pacienți fiecare, au solicitat 200 de doze de antigripal și au primit 10 doze. L-am auzit pe Alexandru Rafila spunând că ar trebui ca din momentul în care vaccinul anti-COVID iese pe ușa producătorului și până la administrarea lui să treacă doar 17 zile. Eu cred că o să treacă două luni în cazul nostru.

Citeşte şi:

Ce spun medicii după ce Tătaru a cerut explicații pe decesele COVID-19: “Dacă România ar ajunge la cea mai mare mortalitate din Europa n-ar trebui să mire pe nimeni”

Ministrul Ion Ștefan a aprobat, pentru firma proprie, fonduri de un milion de lei prin ministerul pe care îl conduce. Reacția lui: “N-am nicio firmă, eu sunt ministru”

PARTENERI - GSP.RO Tun financiar în plină criză dat de Chivu! A încasat o sumă fabuloasă pe vila din Corbeanca, cumpărătorul e un celebru om de afaceri din România

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! De ce mor pacienții care ajung la ATI! Un medic celebru a RUPT TĂCEREA, după atâtea luni tragice de pandemie

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Milioane de utilizatori vor fi afectați. Trebuie să ștergeți cât mai repede

Telekomsport Cutremur după ce Clotilde Armand a câştigat Primăria Sectorului 1. Ce făcea Daniel Tudorache pe ascuns