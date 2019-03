Dragnea, către social-democraţii din Gorj: „PSD-ul este poporul român, la scară mai mică. Ieşiţi la luptă!”

Liderul PSD se află într-un turneu, prin filialele cu probleme, în precampania la alegerile europarlamentare din luna mai. El le-a transmis membrilor PSd să iasă la luptă şi a anunţat că îl susţine pe Caudiu Manda, pentru un mandat la europaramentare, pentru că este un patriot, care ştie să se lupte pentru ţară.

În discurs, Dragnea a vorbit şi despre toate proiectele pe care PSD vrea să le realizeze, dar nu reuşeşte din cauza „sistemului”.

„Mai sunt câţiva derbedei securişti prin ministere”, a spus Dragnea, adăugând că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ar trebui să fie atent la aceste lucruri şi la piedicile care vin chiar din interiorul sistemului.

Preşedintele PSD a spus că deciziile nu se iau la Bucureşti, aşa cum transmit unii.

„Unii spun că deciziile se iau la București. Habar n-au. Asta spun cei care nu și cunosc țara, cei crescuți în eprubete politici și laboratoare. Nu știu că viața e la Giurgiu, Botoșani, Bistrița, unde trăiesc oaenni. Am muncit mult cu Vasile Dâncu în 2013 să descentralizăm România. Am avut piedicile întregului sistem. Nu am renunțat la proiect, trebuie să ducă decizia și mai aproape de cocomunități. Nimeni din acest sistem ocult nu vrea acest lucru, el vrea toți banii și decizia la București”, a declarat Liviu Dragnea.

El a continuat: „Să nu mai stăm să dormim, să ne împiedicăm, să stăm după cei care nu vor să facă”. Dacă vreţi să vă uitaţi în ochii copiilor şi ochii semenilor, să spuneţi că ai făcut tot ce s-a putut, ieşiţi la luptă, şi spuneţi adevărul. Toate minciunile, scandalul, circul are ca scop ca oamenii să nu vadă ce am făcut, să nu simtă ce am făcut, şi să spună că am făcut rău”.

Liviu Dragnea s-a referit şi la alegerile europarlamentare.

„După ce am văzut ce se întâmplă în Parlamentul European, în ultimele zile, singura noastră şansă este România profundă, România adevărată. Ce îmi doresc eu este să avem o listă de candidaţi patrioţi, patrioţi în Europa, care să se bată pentru România”, a spus Dragnea, adăugând că îl va susţine pe Claudiu Manda pentru lista la europarlamentare.

Preşedintele PSD nu l-a uitat nici pe preşedintele Klaus Iohannis.

„Am crezut că nu va veni în România un preşedinte mai rău şi mai toxic decât Băsescu. Acest om nu a făcut până astăzi, în patru ani şi ceva de mandat, un singur lucru bun pentru această ţară. A dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a minţit, a vorbit de rău aceasă ţară, a protejat şi protejează acest sistem ocult, statul subteran, care l -a ajutat cu acele case furate efectiv de la statul român”, a spus el.

În final, Liviu Dragnea a conchis: „PSD -ul este poporul român, la scară mai mică!”

