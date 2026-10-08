Orașul Kiev, în beznă și fără apă curentă. Primarul Vitali Kliciko îi îndeamnă pe oameni să plece ca să supraviețuiască

Circulația trenurilor a fost suspendată vineri seara în Kiev, în timp ce mare parte din capitala Ucrainei este în beznă și fără apă curentă în urma întețirii atacurilor rusești asupra infrastructurilor civile esențiale, relatează AFP și The Moscow Times.

„Din cauza unei căderi de tensiune la centrele electrice externe, circulația metroului și funcționarea scărilor rulante au fost suspendate”, a anunțat Primăria Kievului.

Tramvaiele și troleibuzele au stat pe loc, în timp ce cartiere întregi sunt în beznă din cauza penelor de curent, la o zi după introducerea unor restricții de electricitate.

Situația de joi este generată de căderea „uneia dintre instalații energetice vitale ale Kievului”, după cum a declarat ministrul energiei Denîs Șmîhal.

Întreruperile de curent au redus presiunea apei în rețelele principale, lăsând multe locuințe fără apă curentă.

Locuitorii Kievului sunt îndemnați să plece din oraș

Primarul Kievului, Vitalie Kliciko, a declarat că orașul a intrat în „stare de supraviețuire” pe fondul intensificării bombardamentelor rusești.

„În fiecare zi apar noi rapoarte despre clădiri distruse, răniți sau oameni uciși tragic, pe măsură ce bombardamentele asupra orașului nostru se intensifică. Astăzi vorbim doar despre supraviețuire”, a declarat el pentru AFP.

Potrivit lui Kliciko, criza alimentării cu apă ar putea deveni foarte gravă. În aceste condiții, el i-a îndemnat pe cei care au prieteni sau rude la țară să ia în considerare să se mute temporar la ei.

Ed Miliband: Putin vrea să câștige „terorizând civilii”

Aflat joi în Ucraina, șeful diplomației britanice Ed Miliband a declarat că liderul rus Vladimir Putin încearcă să câștige războiul „terorizând civilii”.

„Nu poate exista un semn mai clar al intențiilor și strategiei răuvoitoare ale lui Putin în acest conflict. Putin a spus odată că va câștiga pe câmpul de luptă. Încearcă să câștige terorizând civilii”, a spus Miliband lângă dărâmăturile imobilului din Prîluki unde o rachetă rusească a lovit miercuri un bloc de locuințe și a ucis 28 de persoane, între care cinci copii.