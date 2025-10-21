Caracteristici ale dronei GJ-X

Drona are o anvergură a aripilor de aproximativ 42 de metri, ceea ce o plasează într-o categorie rară pentru aeronavele fără pilot stealth. Deși unele surse susțin că ar fi mai mare decât bombardierul B-21, site-ul specializat în tehnologie militară The War Zone consideră acest lucru puțin probabil.

Într-un scurt videoclip apărut recent se observă o aeronavă cu design similar în zbor. Aceasta prezintă „cârme despărțite” ca suprafețe de control la extremitățile aripilor, precum și o mică proeminență deasupra cozii, probabil vârful evacuării motorului.

Camuflaj special

Un detaliu interesant este vopseaua de pe partea inferioară a aeronavei. Aceasta pare să fie un camuflaj contrastant menit să facă mai dificilă identificarea corectă a formei dronei la altitudine. Designul închis la culoare imită forma unui avion convențional cu fuzelaj și aripi.

Posibile roluri ale dronei

Scopul exact al acestei aeronave rămâne neclar. Unii analiști militari chinezi susțin că ar fi un vehicul aerian de luptă fără pilot (UCAV) foarte mare. Alții cred că este un bombardier stealth fără pilot.

O posibilitate adesea trecută cu vederea este rolul de recunoaștere, similar cu presupusa dronă stealth americană RQ-180. Totuși, o aeronavă multifuncțională capabilă să îndeplinească diverse misiuni ar fi extrem de avantajoasă.

Progresul rapid al Chinei

GJ-X face parte dintr-o serie impresionantă de dezvoltări recente ale Chinei în domeniul aeronavelor de luptă stealth. Anul trecut au avut loc zborurile inaugurale simultane ale așa-numitului J-36, un avion tactic foarte greu, și ale avionului de vănătoare J-XDS.

J-36, un nou model stealth, este cel mai mare dintre cele două prototipuri de avioane tactice pe care China le dezvoltă pentru conflictele viitoare. Unii cred că ar putea fi un avion de vânătoare de generația a 6-a, dar majoritatea specialiștilor se îndoiesc de asta, conform Inside Over.

Atât J-36, cât și J-50, mai mic, prezintă designuri fără coadă, cu aripi fuzionate cu corpul, prioritizând stealth-ul.

J-36 are trei compartimente pentru arme – unul mare și două mai mici – precum și o priză de aer dorsală pentru al treilea motor. Al treilea motor oferă tracțiunea suplimentară necesară pentru zborul supersonic de croazieră, ceva ce două motoare probabil nu pot realiza singure. Specialiștii consideră că J-36 este „un avion de atac mare, cu rază lungă de acțiune” și are un „design inovator cu caracteristici bune de stealth”.

Potrivit The War Zone, „viteza cu care China avansează acum în dezvoltarea aeronavelor de luptă avansate este cu adevărat uimitoare”. Experții subliniază că aceste progrese reprezintă doar ceea ce autoritățile chineze permit să fie văzut public, multe alte proiecte fiind probabil dezvoltate în secret.

SUA au sesizat pericolul și s-au mișcat rapid. Departamentul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a anunțat recent acordarea unui contract pentru dezvoltarea primului avion de luptă de generația a șasea din lume, F-47. Potrivit sursei AIR Force, contractul a fost atribuit companiei Boeing pentru faza de Dezvoltare și Producție (EMD) a platformei Next Generation Air Dominance (NGAD).