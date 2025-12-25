Drum blocat spre Rânca: Accesul este interzis fără tracțiune integrală sau lanțuri

DRDP Craiova a instituit filtru rutier la kilometrul 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre Rânca, din cauza zăpezii și viscolului. Vehiculele pot urca spre stațiune doar dacă au tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante montate. Mașinile fără aceste dotări nu pot trece de filtrul rutier.

Măsura vizează prevenirea blocării drumului și siguranța șoferilor.

Șoferii care vor să ajungă la Rânca trebuie să se asigure că vehiculele îndeplinesc cerințele. Cei fără tracțiune integrală sau lanțuri nu vor putea continua drumul.

Autoritățile recomandă verificarea condițiilor meteo înainte de deplasare. Viteza trebuie adaptată la starea drumului. Distanța față de celelalte vehicule trebuie mărită.

Jumătate de țară, inclusiv Capitala, sub cod galben de ninsori și viscol

Meteorologii au anunţat că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 de kilometri pe oră.

Joi, vremea se răceşte semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 şi 2 grade Celsius în sudul şi estul ţării, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger.

Totodată, 19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala se află sub cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei.

Miercuri, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că în București, până vineri dimineață, stratul de zăpadă va măsura între 5 și 10 centimetri.