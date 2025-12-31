Viscol prelungit și troiene de câțiva metri în Tiksi

De mai multe zile, localitatea Tiksi este afectată de o furtună de zăpadă persistentă, însoțită de vânturi puternice care reduc drastic vizibilitatea.

Ninsorile abundente au format troiene înalte cât un om, iar în unele locuri zăpada a ajuns la câțiva metri, blocând complet intrările în clădirile rezidențiale. Locuitorii sunt nevoiți să sape tuneluri prin zăpadă pentru a putea ieși din case.

Rafalele de vânt accentuează senzația de frig extrem, iar deplasarea în aer liber a devenit periculoasă. Autoritățile locale au recomandat populației să evite ieșirile neesențiale și să limiteze timpul petrecut afară.

Tiksi este un oraș mic de pe coasta Mării Laptev, chiar la nord de Iakutsk. Este un important port maritim arctic.

Școli închise și viață aproape paralizată

Din cauza condițiilor meteo severe, școlile și grădinițele din Tiksi și din alte localități ale regiunii au fost închise.

Multe activități au fost suspendate, iar acolo unde este posibil, locuitorii au fost îndemnați să lucreze de la distanță.

Transportul local este afectat, iar intervențiile de deszăpezire se desfășoară cu dificultate.

Cum supraviețuiesc oamenii la -50°C

Pentru locuitorii din Iacutia, frigul extrem face parte din viața de zi cu zi, însă episoadele de acest tip sunt dificile chiar și pentru ei.

Oamenii poartă haine speciale din blană naturală și materiale termoizolante, își încălzesc constant locuințele și își limitează drastic deplasările.

Mașinile sunt lăsate adesea cu motoarele pornite ore întregi, pentru a nu îngheța complet.

Infrastructura din regiune este adaptată la temperaturi extreme, însă viscolul continuu și cantitățile uriașe de zăpadă pun la încercare atât autoritățile, cât și populația locală.

Iacutia, una dintre cele mai reci regiuni locuite din lume

Iacutia este cunoscută drept una dintre cele mai reci regiuni locuite permanent de pe glob.

În aceeași republică se află Oimyakon și Verhoiansk, localități care concurează pentru titlul de „Polul Frigului” din emisfera nordică.

Cea mai scăzută temperatură măsurată într-o zonă locuită a fost de -67,8°C, în Oimyakon, în anul 1933.

Chiar și pentru standardele acestei regiuni, actualul val de frig și viscolul prelungit sunt considerate extreme. Meteorologii avertizează că situația ar putea continua și în zilele următoare, iar autoritățile rămân în alertă maximă.

