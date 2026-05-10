Conform plângerii, depusă vineri, Samsung a folosit imaginea vedetei pe ambalajele de carton ale televizoarelor sale începând de anul trecut. Când Lipa a aflat de acest lucru, a cerut companiei să înceteze să-i mai folosească imaginea. Plângerea susține că firma a fost „disprețuitoare și insensibilă” și a refuzat cererea, potrivit Variety.

„Chipul doamnei Lipa a fost folosit în mod proeminent pentru o campanie de marketing în masă pentru un produs de consum fără știrea ei, fără considerație și cu privire la care nu a avut niciun cuvânt de spus, control sau contribuție”, se arată în plângere. „Doamna Lipa nu a permis și nu ar fi permis această utilizare”.

Plângerea susține că Samsung a spus că Lipa ar fi dat de înțeles că îi apreciază produsul, lucru pe care nu l-a făcut.

Conform plângerii, Lipa deține drepturile de autor asupra fotografiei, care a fost făcută în culise la Festivalul Austin City Limits din 2024.

Poză cu imaginea artistei Dua Lipa folosită de Samsung, atașată în plângerea pe care a făcut-o împotriva companiei

Procesul citează comentarii de pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, care sugerează că cel puțin unii clienți au fost îndemnați să cumpere televizoare Samsung de aparenta susținere.

„Nici măcar nu plănuisem să cumpăr un televizor, dar am văzut cutia, așa că am decis să-l iau”, a scris un comentator, citat în plângere.

„Aș lua acel televizor doar pentru că Dua Lipa este pe el”, a scris un altul. „Așa sunt de obsedat. Atât de mult o iubesc”.

Un altul a scris că, dacă vrei să vinzi ceva, „Pune doar o poză cu Dua Lipa pe el”.

Procesul afirmă că Lipa a cultivat un „brand premium” și este „foarte selectivă” în susținerea produselor.

Plângerea susține o încălcare a drepturilor de autor, o încălcare a statutului dreptului de publicitate din California, o reclamație federală Lanham Act și reclamații privind marca înregistrată. Procesul a fost intentat în Districtul Central din California.

