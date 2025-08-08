Sursă video: X/Nexta

Șoferul vehiculului alb, marca Opel, a ignorat culoarea semaforului de la trecerea la nivel cu cale ferată și a reușit să treacă înainte ca barierele să coboare. Duba a rămas blocat între bariere, iar șoferul a făcut câteva manevre în încercarea de a evita accidentul.

În ciuda eforturilor, trenul s-a apropiat rapid, iar mecanicul a claxonat înainte de impact, conform Mirror. După câteva secunde, trenul, care transporta pasageri, a lovit în plin partea din spate a dubei. 

Vehiculul a fost distrus aproape complet, iar bucăți din el au ajuns într-un șanț. Ulterior, trenul și-a continuat drumul. În mod miraculos, șoferul a scăpat cu viață în urma impactului.

Oamenii legii din Malopolska a transmis că niciun pasager sau membru al echipajului trenului Świnoujście-Cracovia nu a fost rănit. Accidentul s-a petrecut pe 1 august 2025, înainte de ora 7 dimineața.

Imaginile accidentului au fost făcute publice miercuri de poliția din Malopolska, ca avertisment pentru șoferi. Poliția a reamintit șoferilor să respecte semnalele și barierele de la trecerile la nivel cu calea ferată și să se asigure că nu se apropie niciun tren înainte de a traversa.

„Nerespectarea acestor reguli poate duce la un accident tragic. Un tren poate apărea în orice moment – nu este locul potrivit pentru a-ți asuma riscuri”, au subliniat autoritățile. 

Amintim că, în luna iulie a acestui an, un băiat de 15 ani a murit după ce mașina în care se afla a fost spulberată de un tren. Accidentul feroviar grav a avut loc în Harghita, iar alți doi bărbați au fost răniți în urma impactului.

Momentul în care o dubă a rămas blocată între bariere și a fost lovită în plin de un tren, în Polonia
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Știri România 14:58
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Judecătorii iau spor de asigurare a confidențialității și spor de păstrare a confidențialității
Știri România 14:57
Judecătorii iau spor de asigurare a confidențialității și spor de păstrare a confidențialității
Cine sunt vedetele care apar în „La bine și la roast”, care se filmează la Opera Națională București. Imagini din culisele noului show de la Pro TV
Stiri Mondene 16:01
Cine sunt vedetele care apar în „La bine și la roast”, care se filmează la Opera Națională București. Imagini din culisele noului show de la Pro TV
Cum sunt montate cadrele din emisiunea Insula Iubirii 2025. Andrei Lemnaru i-a dat de gol pe cei de la Antena 1: „Ce s-a întâmplat”
Stiri Mondene 15:51
Cum sunt montate cadrele din emisiunea Insula Iubirii 2025. Andrei Lemnaru i-a dat de gol pe cei de la Antena 1: „Ce s-a întâmplat”
Putin acceptă să discute cu Trump, nu și cu Zelenski. Președintele SUA a spus că se va întâlni cu președintele Rusiei chiar și așa
Politică 15:11
Putin acceptă să discute cu Trump, nu și cu Zelenski. Președintele SUA a spus că se va întâlni cu președintele Rusiei chiar și așa
Alin Tișe reclamă PNL pentru trădare, incompetență și moartea unui partid istoric: „Organismele mici nestârpite la timp nu rămân niciodată mici”
Politică 14:41
Alin Tișe reclamă PNL pentru trădare, incompetență și moartea unui partid istoric: „Organismele mici nestârpite la timp nu rămân niciodată mici”
