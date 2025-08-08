Sursă video: X/Nexta

Șoferul vehiculului alb, marca Opel, a ignorat culoarea semaforului de la trecerea la nivel cu cale ferată și a reușit să treacă înainte ca barierele să coboare. Duba a rămas blocat între bariere, iar șoferul a făcut câteva manevre în încercarea de a evita accidentul.

În ciuda eforturilor, trenul s-a apropiat rapid, iar mecanicul a claxonat înainte de impact, conform Mirror. După câteva secunde, trenul, care transporta pasageri, a lovit în plin partea din spate a dubei.

Vehiculul a fost distrus aproape complet, iar bucăți din el au ajuns într-un șanț. Ulterior, trenul și-a continuat drumul. În mod miraculos, șoferul a scăpat cu viață în urma impactului.

Oamenii legii din Malopolska a transmis că niciun pasager sau membru al echipajului trenului Świnoujście-Cracovia nu a fost rănit. Accidentul s-a petrecut pe 1 august 2025, înainte de ora 7 dimineața.

Imaginile accidentului au fost făcute publice miercuri de poliția din Malopolska, ca avertisment pentru șoferi. Poliția a reamintit șoferilor să respecte semnalele și barierele de la trecerile la nivel cu calea ferată și să se asigure că nu se apropie niciun tren înainte de a traversa.

„Nerespectarea acestor reguli poate duce la un accident tragic. Un tren poate apărea în orice moment – nu este locul potrivit pentru a-ți asuma riscuri”, au subliniat autoritățile.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Amintim că, în luna iulie a acestui an, un băiat de 15 ani a murit după ce mașina în care se afla a fost spulberată de un tren. Accidentul feroviar grav a avut loc în Harghita, iar alți doi bărbați au fost răniți în urma impactului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE