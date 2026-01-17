Proiect de 30 milioane de euro

Acesta va începe în februarie 2026 construcția unui complex rezidențial în Pipera, pe un teren cumpărat în 2022 de la Teodora Becali, fiica cea mare a lui George (Gigi) Becali. Conform documentelor consultate de Profit.ro, pe terenul de aproximativ 11.300 de metri pătrați, familia Dragomir va construi trei blocuri cu câte 11 etaje, având o suprafață desfășurată totală de 36.800 de metri pătrați.

Ansamblul va include 303 apartamente de 1-4 camere, distribuite în mod echilibrat între cele trei clădiri. Totodată, vor fi disponibile 390 de locuri de parcare, amenajate la demisol și parțial la parter, potrivit documentelor

Fiul investitorului, Bogdan Dragomir, a declarat pentru publicația citată că acest complex va purta cel mai probabil denumirea „Crystal”, un brand folosit anterior de familia Dragomir pentru alte proiecte rezidențiale.

De asemenea, Dumitru Dragomir a declarat, în 2023, pentru Profit.ro faptul că estimează investiția în acest proiect la circa 30 de milioane de euro.

„Va fi cel mai mare proiect pe care l-am făcut până acum și va fi spectaculos. Cred că e cel mai bun pământ pe care l-a avut Becali acum la vânzare. Are acces la strada Emil Racoviță și este deasupra lacului. Vom avea și un împrumut bancar pentru acest proiect. Investiția este estimată în jurul a 30 de milioane de euro”, preciza atunci Dumitru Dragomir.

Experiența familiei Dragomir în imobiliare

Familia Dragomir nu este la prima experiență în domeniul imobiliar. În martie 2024, aceștia au finalizat construcția proiectului „Crystal North”, situat la doar 500 de metri de noul teren din Pipera, format din două blocuri cu 8 etaje și un total de 118 apartamente.

De asemenea, în 2021, familia a finalizat Herăstrău Parkview, un ansamblu cu 108 apartamente situat în spatele hotelului Phoenicia Grand din Băneasa, în urma unei investiții de 14 milioane de euro.

Portofoliul imobiliar al familiei include proiecte precum Nord City (110 apartamente în Pipera), Sebastian 88 (100 de apartamente în sudul Bucureștiului), Cotroceni Residence (8 apartamente de lux) și Crystal Pipera (16 vile).

În plus, Dumitru Dragomir este proprietarul hotelului de patru stele Crystal Palace din zona Aviației, construit în 2003 și renovat în 2018.

Dumitru Dragomir, supranumit „Mitică de la Ligă” datorită funcției deținută între 1996 și 2013, a fost o figură emblematică în fotbalul românesc. Fost deputat PRM între 2000 și 2008, Dragomir și-a extins activitatea în domeniul afacerilor imobiliare, devenind unul dintre cei mai activi investitori din București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE