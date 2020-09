Dumitru Dragomir, reacție savuroasă după ce a fost ales consilier general la București: "Nu renunț! Vreau să muncesc pentru oraș!" Ce au făcut ceilalți sportivi care au candidat

Elisabeta Lipă, Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu, Cornel Dinu sau Daniel Pancu toți au obținut câte un loc în CGMB. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir nici nu vrea să audă de renunțarea la postul câștigat prin vot. „Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treabă bună”, a spus acesta, pentru Gazeta Sporturilor.

Rugat să comenteze rezultatul votului de duminică, „Corleone” a oftat lung: „Ce să facem tată? Am muncit și am făcut campanie electorală. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și-am convins oamenii să ne voteze! Dacă făceau toți campanie ca mine era altceva! Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treabă împreună”.

Moroșanu a ajuns de la Iași la Galați

La Galați, luptătorul Cătălin Moroșanu a câștigat un mandat de consilier județean din partea PNL, în timp ce Dorinel Munteanu nu ar fi reușit să intre în Consiliul Local al municipiului pe lista PMP. Iar Marius Stan, fostul președinte al clubului Oțelului, a ieșit abia pe locul 5, cu 3,41%, candidând din partea Pro România. Până acum, Moroșanu mai avea două mandate de consilier, dar la Iași.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Rezultatele alegerilor locale vin greu! Grupul de programatori de la Code for Romania acuză autoritățile că într-o noapte istorică ”nu au permis prelucrarea datelor în timp real”

Nu-mi pasă ce zic cârcotașii, sunt un om asumat și cred că schimbarea o poate face generația noastră! Politica m-a ajutat să mă dezvolt personal și să-mi depășesc multe limite, am cunoscut oameni de calitate, mi-am făcut prieteni adevărați! Cătălin Moroșanu, consilier local Galați

Gabi Szabo, consilier județean din partea PSD la Ilfov

La județul Ilfov a candidat și fosta atletă Gabriela Szabo, din partea PSD, iar aceasta a câștigat funcția de consilier județean Ilfov. „Trebuie oameni de sport care să vorbească limbajul sportului și să îl înțeleagă, dar și să îi atenționeze pe cei care încearcă să schimbe ceva. Eu și Elisabeta Lipă ne implicăm foarte mult în partea administrativă”, a declarat campioana olimpică.

Recomandări Cum a reușit să câștige Piedone sectorul 5: în Rahova și Ferentari, dreapta n-a luat decât un centru de votare

Planurile unui triplu campion al României

Fostul fotbalist al celor de la CFR Cluj sau ASA Tg. Mureș, Gabriel Mureșan a câştigat detaşat alegerile pentru postul de primar al comunei Apold, adunând 63% din voturi. Acesta a candidat din partea PNL.

Alții n-au avut noroc

În schimb, fostul arbitru Constantin Frățilă a vrut să iasă primar, dar a obținut la Constanța doar 0,76% din voturile total exprimate. Fostul atacant Viorel Ion, fost conslier locat și viceprimar al Buzăului a terminat abia pe șase, cu doar 1,5%, la postul de edil al orașului. Iar, fost portar la Mediaș, Reghin și ASA Tg. Mureș, Traian Bendorfean, candidatul ALDE la Consiliul Județean Mureș a luat doar 3,38% din voturi și-a terminat pe poziția a 6-a.

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șocant al lui CTP: ce voia să facă dacă ieșea primar Gabriela Firea

PARTENERI - PLAYTECH Ce legătură este, de fapt, între Nicușor Dan și Elena Udrea. S-a aflat acum!

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2020. Peștii au nevoie de mult dorita liniște și aceasta este greu de obținut

Scoala9.ro Un activist nigerian a reușit să creeze o clasă virtuală high-tech de care beneficiază deja 1.000 de elevi