Nikolai și Angela Tofan și-au petrecut prima parte a vieții în Cernăuți, Ucraina. Cei doi soți, de 56, respectiv 51 de ani, s-au mutat apoi în Rusia în urmă cu trei decenii.

Acolo i-a prins februarie 2022, când rușii au invadat țara lor natală. Pentru că nu mai voiau să rămână în statul condus de Vladimir Putin, și-au luat în două valize, hainele, medicamentele, actele și fotografiile cu cei patru copii ai lor, scrie Turnul Sfatului, și au venit în România.

Până atunci, avuseseră o viață liniștită. Angela era vânzătoare într-un magazin, iar soțul ei lucra în construcții.

„Să nu ai libertatea de-a spune ce gândești ni s-a părut înfricoșător”

„Când am văzut ce legi au apărut în Rusia, că, dacă vorbești ceva contra armatei rusești, poți face pușcărie de la 3 până la 15 ani, ne-am gândit pentru prima dată să plecăm. Dacă ne-am fi exprimat părerile personale, puteam face pușcărie cât face cineva care omoară un om. Să nu ai libertatea de-a spune ce gândești ni s-a părut înfricoșător. Noi eram din Ucraina. Ne durea inima și nu puteam spune nimănui”, a povestit Nikolai.

În casa din Rusia locuiau doar ei doi, a explicat Angela, căci copiii lor se căsătoriseră și se mutaseră – unul dintre ei era plecat în America.

Recomandări LIBERTATEA A AJUNS ÎN CAPUL VERDE. După aproape 200 de ani, știm cât a costat călătoria lui Darwin în jurul lumii, dar nu știm cât a costat expediția lui Iohannis în Africa

„Patronul de la magazin venea și se plângea că s-au scumpit toate din cauza războiului, iar soția lui spunea că trebuie să răbdăm, pentru că Rusia ajută Ucraina. Pentru că asta credeau mulți dintre ruși: că sunt acțiuni speciale pentru a ajuta Ucraina, iar în mine inima plângea. A fost foarte greu. Foarte, foarte greu. O atmosferă în care abia puteam respira. Citeam știrile și plângeam. Mama mea și cinci dintre surori sunt în Ucraina și ei mă tot întrebau de ce plâng și nu înțelegeau”, a povestit Angela.

„Am avut atitudine de turiști și nu ne-au oprit”

După ce s-au hotărât să părăsească Rusia, a mai durat două luni până și-au făcut pașapoartele și au obținut viza.

Prima dată s-au gândit să meargă în Polonia, dar acolo erau granițele închise pentru ruși și ei erau cetățeni ruși, au explicat pentru Turnul Sfatului. Până la urmă, au venit în România și și-au propus, între altele, să-i ajute pe refugiații din Ucraina.

„Noi știm și ucraineană, și română, și rusă. Puteam ajuta foarte mult cu tradusul și am decis să venim aici. Ne-am făcut pașapoarte în luna martie și în aprilie am obținut viză. O viză turistică, pentru că altfel nu am fi putut pleca. Pe noi nu ne-au controlat drastic, dar în jurul nostru erau astfel de controale.(…) Noi ne-am ținut pozitivi, am avut atitudine de turiști și nu ne-au oprit”, a mai povestit Angela.

Recomandări „M-au tăvălit pe jos, mi-au dat cu pumnii în gură”. Mărturia bărbatului confundat cu criminalii de la Sibiu, reținut și eliberat după o zi

Nu s-au oprit după refuz

Au ajuns în Sibiu în primăvara lui 2022, dar ca să rămână aveau nevoie de azil politic. În urma interviului, statul român le-a refuzat azilul, au povestit ei.

„Am depus plângere la Judecătoria din Baia Mare, pentru că de acea regiune ține Sibiul. România este împărțită în șase regiuni, iar în Șomcuta Mare este centrul de refugiați pentru Sibiu. Acolo a trebuit să facem naveta de vreo nouă ori. Primul termen de judecată l-am câștigat, apoi a făcut statul român apel și a trebuit să mergem la tribunal și acolo am câștigat definitiv și am primit azil politic și drept de ședere pentru trei ani”, a spus Nikolai.

A trecut un an și jumătate de când s-au stabilit în Sibiu. Își ocupă timpul cu activități care le dau un sens, de exemplu, fac traduceri pentru români și pentru ucraineni, astfel încât să se înțeleagă unii cu alții.

Cei doi soți își doresc să obțină cetățenia română, dar au nevoie de documente pe care nu le-au adus cu ei. În Rusia s-ar mai întoarce doar dacă s-ar schimba complet regimul politic.

Continuarea poveștii, pe Turnul Sfatului.

foto: Raluca Budușan/Turnul Sfatului

Urmărește-ne pe Google News