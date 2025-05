Cu câți bani au fost asigurate „Gânditorul de la Hamangia” și „Femeie șezând”

Aceste figurine de lut preistorice, datând de aproximativ 7.000 de ani, au fost asigurate pentru 4,3 milioane de euro fiecare, conform contractului de împrumut.

Expoziția „Mother Earth and the Divine Powers of the Stone Age” va avea loc între 10 octombrie 2024 și 10 august 2025, iar Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a aprobat împrumutul a 52 de obiecte de patrimoniu.

Printre acestea se numără „Gânditorul de la Hamangia” și „Femeie șezând”, cele mai importante exponate ale expoziției.

Artefactele au fost descoperite în 1952 la Cernavodă, județul Constanța, și sunt datate ca fiind din secolele 49 – 48 î.Hr. Ele aparțin culturii Hamangia, care a existat între fluviul Dunăre și Marea Neagră, pe teritoriul actual al României și Bulgariei.

Se crede că aceste figuri sunt cele mai vechi reprezentări ale reflecției umane, inspirate de statuia lui Auguste Rodin, „Gânditorul”.

Muzeul Moesgaard, situat în Beder, o suburbie a orașului Hojbjerg-Aarhus, este dedicat arheologiei și etnografiei.

Ce scrie în raportul muzeului din Danemarca despre securitatea pieselor românești

Autoritățile române au primit un raport detaliat de la muzeul danez cu privire la securitatea și microclimatul spațiului expozițional.

„Sala de expoziții este proiectată asemenea unei cutii negre (black box) fără pereți exteriori sau acces direct din exterior, având instalații de securitate montate”, afirmă autoritățile române.

Exponatele pot fi mutate doar în situații de urgență, cum ar fi incendii sau cutremure. Expoziția „Mother Earth” reprezintă a doua colaborare între muzeul danez și muzeele din România, după „Out of Chaos”, care a atras peste 200.000 de vizitatori.

Valoarea asigurată a celor 52 de artefacte este de aproape 12,5 milioane euro, iar „Gânditorul de la Hamangia” și „Femeie șezând” sunt asigurate pentru 8,6 milioane euro.

Coiful de la Coțofenești a fost furat, cel de la Agighiol a revenit din SUA

Contractul de împrumut stipulează că MNIR își păstrează dreptul de proprietate asupra exponatelor, chiar și în caz de furt sau deteriorare.

În ianuarie, coiful de aur de la Coțofenești a fost furat din expoziția „Dacia! Regatul aurului și argintului” de la Muzeul Drents din Olanda, alături de trei brățări de aur.

Valoarea coifului furat este de 4,3 milioane euro, iar brățările între 450.000-500.000 euro fiecare. Toate piesele împrumutate muzeului olandez au fost asigurate pentru 30 milioane euro.

Un alt coif din aur și argint, descoperit la Agighiol, a fost împrumutat anul trecut la muzeul Paul Getty din Los Angeles, SUA, și a revenit în țară pe 6 martie.

