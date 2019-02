Două noi focare de pestă porcină africană au fost descoperite în județul Botoșani iar patru primari din comunele limitrofe cer împușcarea câinilor comunitari. Cele două focare noi de pestă porcină africană au fost descoperite în comuna Ibăneşti, la doi mistreţi aflaţi în pădure, relatează Mediafax.

Primarii din comunele Hilişeu-Horia, Dersca, Cristineşti şi Ibăneşti au solicitat Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Botoşani să împuşte toţi câinii fără stăpân care trăiesc în pădure.

„Am primit solicitări de la primăriile Dersca, Hilişeu-Horia, Şendriceni şi Conceşti. Am fost până acum la Pomârla şi urmează să ajungem în celelalte comune. Am rugat primarii să anunţe populaţia ca proprietarii să lege câinii şi să îi căutăm doar pe cei sălbăticiţi sau hoinari din extravilan, din zona limitrofă. Aceasta este prima etapă – să se anunţe populaţia ca să nu se creeze confuzie şi să împuşcăm câinele cuiva. După ce populaţia va fi anunţată vom merge. Ştiu că vor fi proteste de la cei de la protecţia animalelor – să vină să îi ia, mai au timp zilele acestea să vină să îi culeagă. Nu mă deranjează ideea! Toţi îi iubesc, toţi ţipă, dar nu văd pagubele care le fac: copii muşcaţi, bătrâni atacaţi. (…) Sunt foarte mari problemele cu câinii vagabonzi”, a declarat preşedintele Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Botoşani, Cosmin Humelnicu.

Câinii vagabonzi reprezintă un pericol real pentru extinderea pestei porcine africane deoarece se hrănesc cu mistreţi care au murit din cauza acestei boli și apoi aduc virusul în sat. Așa s-a întâmplat la Pomârla, unde deja au fost împușcați 47 de câini vagabonzi, a explicat președintele asociației vânătorilor.

„În mod normal pesta porcină nu se ia”

Reprezentanţii asociaţiilor de protecţie a animalelor din Botoşani cred că primarii vor doar să scape de câinii vagabonzi, iar pesta porcină e o scuză.

„Ce treabă au câinii cu pesta porcină?! Au găsit ei acum un motiv ca să împuşte câinii! Primăriile sunt obligate, prin lege, de trei ani de zile, să îşi construiască adăposturi publice. (…) Nu a construit nimeni nimic! Mi se pare o prostie chestia cu pesta porcină pentru că nici în sudul ţării în această toamnă când au fost probleme nu a mai împuşcat nimeni câinii. (…) În mod normal pesta porcină nu se ia, că de asta se cheamă pestă porcină. Porcii au pesta. Aşa ar trebui să împuşcăm şi vaca şi găina?! Pisicile nu iau pestă, numai câinii?! Eu cred că este o variantă ca să scape de nişte câini”, a spus Dana Andrişan, preşedintele unei asociaţii pentru protecţia animalelor din Botoşani.

Citește și: România a fost atacată cibernetic din Rusia, anul trecut. Microsoft: „Atacurile vor continua și în 2019, în Europa'