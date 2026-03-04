Durerea de dinți care nu trece – de la disconfort ignorat la complicații serioase

Durerea de dinți este unul dintre acele lucruri care se întâmplă pe neașteptate și despre care oamenii au convingerea, de cele mai multe ori, că trece de la sine.

Adesea, apare în cele mai nepotrivite momente și transformă gesturi simple precum mestecatul alimentelor, vorbitul sau chiar somnul în adevărate provocări.

Nu e nimic, durerea trece

Deși durerea de dinți nu este un fenomen normal, majoritatea persoanelor consideră acest disconfort accentuat ca pe o neplăcere temporară.

Fără a cunoaște cauzele și fără îndrumare specializată, oamenii apelează la diferite metode pentru a scăpa de durere, metode printre care vizita la medicul stomatolog nu se regăsește aproape niciodată. Dar ignorarea durerii de dinți poate fi un gest dăunător pentru sănătatea orală și cea generală.

Ceea ce începe ca un mic disconfort, poate fi un semnal de avertizare pentru ceva mai grav. De la infecții care se răspândesc în organism până la afecțiuni cronice care alterează starea generală de bine, riscurile unei probleme dentare netratate cresc exponențial.

„Vedem adesea la clinică pacienți care vin cu dureri mari de dinți care le afectează concentrarea, somnul, activitățile zilnice și chiar relațiile cu cei din jur, din cauza unei stări de agitație și iritare care progresează odată cu intensitatea durerii. O bună stare de sănătate începe cu înțelegerea importanței îngrijirii dentare corecte de timpuriu și abordarea promptă a problemelor pentru a salva timp, costuri și complicații ulterioare”, menționează dr. Cristina Chiriacescu, medic specialist în Protetică și Estetică dentară, cu competență în Implantologie Orală, fondatoarea clinicii Dentetico Brașov.

Durerea de dinți fără o carie evidentă, spre exemplu, poate fi cauzată de diverse probleme, inclusiv fracturi dentare, afecțiuni gingivale, bruxism sau chiar infecții ale sinusurilor.

Pericolele durerii de dinți, dincolo de zâmbet

Așadar, durerea este modul în care organismul semnalează existența unei probleme. Corpul uman eliberează endorfine pentru a reduce intensitatea durerii, fapt care dă o senzație falsă de ameliorare și de speranță că acest disconfort a trecut. În realitate, durerea revine cu o intensitate și mai mare și cu mai multe probleme asociate.

Sănătatea orală este poarta către sănătatea generală și o durere de dinți poate cauza probleme ce se pot extinde și în restul organismului: infecția dentară se poate răspândi în corp favorizând pătrunderea bacteriilor în fluxul sanguin, se poate extinde în sinusuri, boala parodontală poate interfera cu buna funcționare a inimii etc.

De asemenea, ce pare a fi „doar o durere de dinți” afectează inclusiv starea generală de bine: mai puțină odihnă, o dietă deficitară și sănătatea psiho-emoțională alterată, diminuând calitatea vieții.

Prețul real al ignorării și așteptării

Mulți pacienți amână sau ignoră durerea de dinți și efectuarea unei consultații, fie din cauza lipsei de informații cu privire la efectele negative asupra sănătății, fie a fricii sau a aspectelor legate de costuri.

Din păcate, așteptarea agravează aproape întotdeauna situația atât din punct de vedere medical, cât și financiar.

În cazul în care durerile sunt persistente sau ascuțite, recomandarea specialiștilor este de a se prezenta imediat la un control stomatologic și de a descoperi cauza, chiar dacă durerea apare și dispare.

„Afecțiunile dentare nu se vindecă de la sine, iar dependența de această ușurare temporară poate duce la dureri mai grave ulterior. Așa încât, cea mai bună cale de a evita neplăcerile stomatologice este prevenția care ne permite, prin vizitele regulate la cabinet, să identificăm probleme minore și să le tratăm înainte ca acestea să se transforme în afecțiuni grave. Desigur, este nevoie negreșit și de implicarea pacienților, care trebuie să înțeleagă că sănătatea dentară presupune atenție și responsabilitate față de propriul zâmbet, în fiecare zi”, completează dr. Cristina Chiriacescu.

Așadar, îngrijirea preventivă poate reduce probabilitatea de a avea nevoie de intervenții dentare costisitoare, în viitor.

Protocolul digital Dentetico pentru sănătate orală optimă

Statisticile evidențiază faptul că sunt foarte mulți oameni care au cel puțin un dinte lipsă și probleme parodontale avansate. Tocmai acesta este motivul pentru care, în cadrul clinicii stomatologice Dentetico din Brașov, fiecare pacient beneficiază de un protocol digital personalizat de îngrijire orală și de timp dedicat pentru a discuta deschis și a găsi soluțiile optime de tratament.

Experiența pacienților este una completă, fără a pierde timp și a realiza deplasări neprevăzute. De la tehnologii de imagistică medicală 3D pentru un diagnostic corect și precis, până la tehnologii care asigură confortul pacienților în cabinet și predictibilitatea rezultatului final, totul se face cu grijă, cu scopul de a oferi celor care trec pragul cabinetului o stare de bine și încrederea că lucrurile sunt sub control și făcute în ritmul lor.

Medicii stomatologi lucrează fără compromisuri, cu precizie, calm și dragoste față de oameni pentru ca fiecare etapă de tratament să fie corectă, sigură și în deplin confort.

Clinica Dentetico oferă brașovenilor toate tratamentele stomatologice sub același acoperiș, inclusiv soluții pentru înlocuirea dinților lipsă cu ajutorul implanturilor dentare. Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi obținute la telefon +40 721 904 777.

